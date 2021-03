Polski Nowy Ład. Silny nacisk na projekty społeczne i ożywienie gospodarki

- Polski Nowy Ład jest uzupełnieniem Krajowego Programu Odbudowy i dzieli się na dwa obszary. Pierwszy dotyczy wsparcia i kontynuacji projektów społecznych, czyli przede wszystkim zabezpieczenia dla rodzin, dla dzieci, dla seniorów – programów, które od 2015 r. są wdrażane przez rządy Zjednoczonej Prawicy. Drugi moduł to wiele proinwestycyjnych pakietów, z włączaniem choćby Jednostek Samorządu Terytorialnego. (...) Chodzi o to, by rozruszać gospodarkę – mówi Olga Ewa Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Proinwestycyjne wysiłki

Dodatkowe miliardy

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl