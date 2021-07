Polski PMI pobił historyczny rekord. Produkcja nie nadąża za popytem

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w czerwcu wyniósł 59,4 pkt. wobec konsensusu oczekiwanego przez analityków na poziomie 57,0 pkt. i wobec 57,2 pkt. w maju – podała firma Markit.

"Tempo ekspansji w przemyśle zarejestrowało rekordową wartość drugi miesiąc z rzędu, a poziom zaległości produkcyjnych wzrósł w bezprecedensowym stopniu. Nowe zamówienia wzrosły w najszybszym tempie w historii badań, napędzając wzrost produkcji, zatrudnienia oraz aktywności zakupowej. Najnowsze dane wykazały również bezprecedensowe presje inflacyjne oraz bezprecedensowe opóźnienia w dostawach środków produkcji do polskich fabryk" – napisano w komentarzu do badania.

"Petarda. Polski PMI wskoczył na 59,4 pkt. To nowy rekord wszechczasów. Ależ produkcja nie nadąża za popytem! Rekordowe odczyty cenowe" - napisali analitycy mBanku na Twitterze.

"Indeks #PMI nieoczekiwanie wzrósł do 59,4 pkt – to kolejny historyczny rekord. Poprawa nastąpiła we wszystkich 5 komponentach mierzonych w badaniu. Krajowy przemysł napędza silny popyt zagraniczny. W efekcie obserwujemy duży wzrost zamówień oraz poprawę ocen bieżącej produkcji - napisali analitycy PIE.

