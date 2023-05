Polski producent gier z gorszymi wynikami

Wojna w Ukrainie i odcięcie graczy z rynków wschodnich, a do tego inflacja i ograniczenie wydatków na marketing, wpłynęły znacząco na wyniki Ten Square Games, polskiego producenta i wydawcy gier. Grupa opublikowała właśnie skonsolidowane wyniki za I kwartał tego roku.

W najważniejszych pozycjach raportu okresowego za pierwszy kwartał 2023 r. widać spadki.

Przychody spadły do poziomu 117,5 mln zł, gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wyniosły ponad 150 mln zł. Strata na działalności operacyjnej to 14,4 mln zł, gdy rok temu był to zysk na poziomie 29,3 mln zł. Strata netto Ten Square Games w pierwszym kwartale sięgnęła 12,8 mln zł, przy zysku 25,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.

EBITDA, czyli zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji, utrzymuje się jednak na względnie wysokim poziomie - 17,1 mln zł, co oznacza jednak spadek w porównaniu do trzech pierwszych miesięcy 2022 r., gdy wskaźnik ów wyniósł 32,1 mln zł.

Jak wyjaśnia spółka, początek 2023 roku przyniósł spadki w poziomie płatności dwóch głównych tytułów Grupy - Fishing Clash i Hunting Clash, przy wzroście wpływów z gry Wings of Heroes. W rezultacie całkowity poziom płatności Grupy wyniósł 123,6 mln zł i był niższy o 10,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i o 13,3 proc. w stosunku do analogicznego kwartału 2022 roku.

Wśród głównych czynników, które wpłynęły na działalność całej grupy, trzy okazały się decydujące. To wojna na Ukrainie i odcięcie graczy z Rosji i Białorusi w marcu 2022 roku, utrzymująca się wysoka inflacja, która ogranicza wydatki na konsumpcję dóbr oraz ograniczenie nakładów na działania marketingowe i ich intensywności na przełomie 2022 i 2023 roku, co wpłynęło przede wszystkim na pozyskany ruch.

Na grupę kapitałową Ten Square Games składa się 9 spółek. Największą liczbę akcji posiada Porozumienie Akcjonariuszy z 33,9 proc. udziałów.

