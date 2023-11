Polski producent oświetlenia podwoił już zeszłoroczne zyski

Grupa LUG, notowany na rynku NewConnect polski producent systemów oświetleniowych, zanotowała w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku 4,8 mln zł zysku netto, więcej o 98 proc. w ujęciu rocznym.

Przychody grupy LUG w okresie dziewięciu miesięcy 2023 roku wyniosły 201 mln zł i okazały się o 15 proc. wyższe niż przed rokiem. Podobny wzrost w ujęciu procentowym zanotował zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami), który wyniósł 18,5 mln zł. Zysk netto za okres styczeń - wrzesień 2023 roku wyniósł 4,8 mln zł, i okazał się prawie dwukrotnie wyższy niż w roku 2022.

Poniżej tabela z wybranymi danymi finansowymi LUG za okres styczeń-wrzesień 2023 w porównaniu z tymi okresami w poprzednich latach:

Jeżeli chodzi o sam trzeci kwartał, przychody wzrosły o 26 proc. rok do roku i wyniosły 73 mln zł. Ponad 30-proc. wzrost zaliczył zysk EBITDA (wyniósł 7,4 mln), a zysk netto ukształtował się na poziomie 1,8 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 147 proc. w ujęciu rok do roku.