Polski projekt pozwoli zarobić na selfie Lewandowskiego

– Zetly to nowoczesna, unikalna platforma dla fanów, klubów, federacji i zawodników, której celem jest kapitalizacja sportowych emocji, zaangażowanie kibiców i stworzenie dla całego sportu pomostu do cyfrowego świata – wyjaśnia Michał Glijer, CEO Zetly.

Michał Glijer od prawie 20 lat prowadzi agencję eventową, zajmującą się organizacją pakietów integracyjno-motywacyjnych oraz pikników firmowych. Współtwórcę platformy Zetly Rafała Gelnera poznał w trakcie organizacji takich wydarzeń.

– Chcieliśmy z jednej strony zbudować model fana 24/7, z drugiej – zastosować rozwiązania, jakie pojawiły się na rynku w postaci tokenów klubowych, cyfrowych kart kolekcjonerskich czy NFT (tokenów niewymienialnych). W efekcie powstał wielopoziomowy model platformy “All in One”, która w moim odczuciu odpowiada na wszystkie problemy dzisiejszego sportu – mówi CEO Zetly.

Rozmowy i edukacja

PZKosz

Illuminar Gaming

Zetly Sport

Zetly Crowd

Zetly NFT Creator

Zetly Memorabilia

Zetly Collectibles

Zetly Wallet

– Koncepcja platformy Zetly jest znacznie bardziej rozbudowana – w porównaniu do Socios oferuje aż 70 proc. więcej nowych rozwiązań – mówi CEO Zetly.Drugim podmiotem, który wtedy startował, a do dzisiaj zebrał ponad 600 mln dolarów, jest Sorare. Jego twórcy zajmują się produkcją kart, ale do swojego modelu biznesowego wprowadzili element grywalizacji. Nabywcy kart mogą z nich tworzyć drużyny i rywalizować ze sobą.Pierwszym partnerem Zetly został Polski Związek Koszykówki, w ostatnim czasie do platformy dołączyła Illuminar Gaming, najstarsza i jedna z największych organizacji e-sportowych w Polsce. – W ramach naszej strategii prowadzimy rozmowy z topowymi klubami i federacjami z kilkunastu krajów Europy. Reprezentują piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę czy hokej. W najbliższym czasie Zetly będzie ogłaszało kolejne partnerstwa – zapowiada CEO spółki.Ważnym elementem w rozwoju platformy Zetly jest edukacja. - Dlatego planujemy uruchomienie Zetly Acedemy, której celem będzie edukowanie przedstawicieli klubów i federacji o możliwościach technologii blockchain oraz spotkania z kibicami i fanklubami. Największą wartością ekosystemu platformy jest świadomy użytkownik, który wie, jak założyć cyfrowy portfel, do czego służą tokeny klubowe, jaki jest ich cel oraz w jaki sposób obracać kartami czy NFT dostępnymi na platformie – wskazuje Michał Glijer.Partnerstwo z Polskim Związkiem Koszykówki ma na celu wyemitowanie tokena federacyjnego. Służyć ma to zbudowaniu większego zaangażowania fanów w powszednie życie polskich reprezentacji koszykówki mężczyzn i kobiet oraz zwiększenie wartości marketingowej całego związku.We wspólnym planie jest emisja cyfrowych kart kolekcjonerskich w formie statycznej (z wizerunkami obecnie grających graczy czy legend polskiej koszykówki) oraz filmików. Dzięki temu kibic będzie mógł sobie kupić na własność akcję, zagranie czy wsad swojego ulubionego zawodnika.Na bazie podpisanego porozumienia o partnerstwie, Illuminar Gaming będzie mógł wyemitować własne tokeny użytkowe i stworzy wspólnie z Zetly cyfrowy ekosystem fanów e-sportu w naszym kraju. Illuminar będzie miał również możliwość produkcji własnych kart kolekcjonerskich, w tym osobistych kart zawodników, edycji specjalnych, upamiętniających największe sukcesy drużyn IG czy animowanych NFT z najbardziej pamiętnymi akcjami z rozgrywek. Pozyskiwane w ten sposób środki mogą być wykorzystywane na zwiększenie skali działalności i transfery zawodników.Platforma “All in One” składa się z kilku modułów.Pierwszym modułem jest „Sport” dedykowany klubom i federacjom. Dzięki niemu będą mogły one wypuścić swój token użytkowy, z emisji którego będą mogły pozyskać środki z rynku. Celem modułu jest budowanie większego zaangażowania fanów poprzez organizowanie konkursów, promocji i wydarzeń specjalnych. Przykładowo, jeżeli ktoś ma 10 tokenów i wygra losowanie, będzie mógł po meczu wejść do szatni i „przybić piątki” z zawodnikami.Jak wyjaśnia Michał Glijer, to wszystko ma zwiększyć zaangażowanie kibiców w codzienne życie klubów. Do tej pory zarabianie w tradycyjnym sporcie ograniczało się do dnia meczowego. W pozostałych dniach kluby nie były w stanie generować istotnych przychodów.To moduł crowdfundingowy. Odpowiada na problemy dzisiejszego sportu, związane z rozwojem młodych, obiecujących zawodników czy drużyn. W tym przypadku zbiórki pieniędzy będą organizowane za pośrednictwem tokenów.– Dzięki cyfrowej technologii, kluby czy zawodnicy będą mogli proponować swoim fanom cyfrowe kolekcje kart, darmowe tokeny czy NFT. Tradycyjne zbiórki crowdfundingowe nie są w stanie tego zaoferować – wskazuje CEO Zetly.To moduł przeznaczony dla indywidualnych twórców do kreowania cyfrowych treści i emocji w formie NFT. Mogą to być obrazy, zdjęcia, utwory audio i video – wszystko, co da się zapisać w formie cyfrowej.– Przykładowo, zdobyłem samotnie szczyt, robię sobie zdjęcie, które następnie zamieniam na cyfrowy produkt, czyli NFT. Proszę sobie wyobrazić, że Robert Lewandowski wykonuje sobie prywatnie selfie i zamienia je na cyfrową wartość, jednocześnie ustanawiając tzw. royalties (czyli procent od dalszej odsprzedaży/tantiemy), wskazując jako ich odbiorcę jakąś fundację charytatywną. Za każdym razem, gdy to zdjęcie będzie zmieniać właściciela, fundacja otrzyma od tego określoną kwotę – wyjaśnia Michał Glijer.To cyfrowy rynek fizycznych pamiątek sportowych, w tym także kolekcji odzieżowych, w których kupno i sprzedaż wiąże się z przekazaniem praw własności nabycia w formie NFT. Dzięki temu pamiątki sportowe, które często zalegają na strychach, nabiorą nowego wymiaru w wartości cyfrowej.Moduł, w którym kluby i federacje sportowe emitować będą cyfrowe, limitowane kolekcje kart. Mogą mieć one formę statyczną lub animowaną – w ten sposób można uwieczniać poszczególne akcje, wsady do kosza czy strzelone bramki. Karty takie mogą mieć ustanowione tantiemy.Sercem platformy ma być Zetly Wallet, czyli cyfrowy portfel, miejsce, w którym kibice, użytkownicy platformy będą mogli gromadzić swoje tokeny, kolekcje kart ulubionego sportowca czy drużyny. W przyszłości będą mogli także za jego pośrednictwem robić codzienne zakupy.