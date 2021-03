Polski przemysł dostał zadyszki

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w lutym o 2,7 proc. rok do roku – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści są tymi winikami zaskoczeni in minus – spodziewali się wyższego wzrostu. Powodów do niepokoju jednak nie ma.

- Choć słabsza od oczekiwań lutowa produkcja (po raz pierwszy od wielu miesięcy negatywne zaskoczenie) mogłaby wskazywać na pogarszającą się sytuację w przemyśle, to analiza struktury danych nie daje podstaw do takiego wniosku – podkreślają ekonomiści BOŚ.- Po dynamicznych wzrostach produkcji przemysłowej na przełomie roku trudno oczekiwać utrzymania tego tempa wzrostu aktywności i jego wyhamowanie jest spójne z założeniami. W naszej ocenie utrzymanie dodatniej miesięcznej dynamiki wzrostu produkcji jest bardzo dobrą informacją wskazującą, że ten sektor cały czas stabilizuje krajową gospodarkę – dodają.Powodów do optymizmu (umiarkowanego, bo pandemia jeszcze niejednym nas może zaskoczyć) jest jednak sporo. Z danych GUS wynika, że wyniki ciągnęły w górę branże eksportowe.- Komentarz GUS wskazuje, że najlepiej radzą sobie eksporterzy – zwłaszcza producenci sprzętu elektrycznego i elektroniki. Dane GDDKiA o ruchu ciężarowym sugerują, że eksport powinien utrzymywać wysokie tempo wzrostu w marcu – wskazuje Jakub Rybacki, ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego.- Przemysł dalej pozostaje kołem zamachowym europejskich gospodarek – większość państw osiąga wzrost. To korzystna informacja dla krajów Europy Środkowowschodniej, które są ważnym elementem łańcucha dostaw firm ze strefy euro - dodaje.Zgadzają się z tym ekonomiści mBanku. - W dłuższym terminie dochodzenie europejskiej produkcji do poziomów sprzed pandemii będzie wspierać też krajowy przemysł – oceniają, dodając jednak, że w krótkim terminie „można spodziewać się negatywnego oddziaływania obostrzeń od strony popytowej, i to nie tylko ze strony krajowej ale też europejskiej.”- W strukturze przemysłu warto zwrócić uwagę na najjaśniejszą gwiazdę w konstelacji przemysłowej – branżę wyrobów elektrycznych – obejmującą m.in. produkcję baterii do aut. Tutaj wzrost produkcji wyniósł 41,4 proc. rok do roku – była to trzecia najwyższa dynamika wzrostu w tej branży w ostatnim dwudziestoleciu. Jak wskazują wyniki eksportu, baterie do aut są jednym z polskich hitów eksportowych – wskazują natomiast ekonomiści PKO BP.Warto również dodać, że w następnych miesiącach wyniki w ujęciu rocznym będą na pierwszy rzut oka imponujące (zwłaszcza kwietniowy). To nie będzie jednak efekt boomu, tylko skrajnie niskiej ubiegłorocznej bazy - porównywać się będziemy z miesiącami lockdownu wprowadzonego w związku z pierwszą falą epidemii, kiedy mieliśmy do czynienia z potężnymi spadkami produkcji. Istotniejsze i bardziej miarodajne będą zatem odczyty miesiąc do miesiąca.Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 41,4 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,6 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 7 proc., wyrobów z metali - o 6,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 6,4%, papieru i wyrobów z papieru - o 5,9 proc., artykułów spożywczych - o 3,2 proc. - czytamy w komunikacie GUS.Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 18,9 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 18,5 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 16,5 proc., napojów - o 11,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 7,9 proc., metali - o 5,2 proc- wyliczył GUS..Skąd przeszacowanie prognoz? Po pierwsze analitycy nie wzięli pod uwagę (bo i nie mogli) lekkich zawirowań w łańcuchach dostaw. - Swoją cegiełkę do tego dołożyły problemy przemysłu motoryzacyjnego związane z niedoborem mikroprocesorów – wskazują analitycy Pekao.Czytaj także: Branża moto odżyła zbyt szybko. Fabryki znów stają Także ekonomiści mBanku uważają, że może to być jeden z powodów niższej dynamiki przetwórstwa przemysłowego. - Tu winnych szukalibyśmy w problemach ze stroną podażową. Opóźnienia w dostawach środków produkcji pojawiały się regularnie w ostatnich ankietach koniunktury, co mogło przełożyć się na niższą produkcję sprzedaną w lutym – twierdzą.Przyznają się również do przeszacowania skali produkcji energii. - Zimny luty nie przyniósł aż tak zwiększonego zapotrzebowania na energię jak zakładaliśmy – czytamy w ich komentarzu.Pewnym zaskoczeniem była również inflacja PPI, czyli ceny produkcji sprzedanej przemysłu. Jak poinformował GUS według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 r. wzrosły w stosunku do stycznia 2021 r. o 0,8 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 2 proc.Największy wzrost cen w ujęciu miesięcznym odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 2,7 proc., w tym w górnictwie rud metali - o 4,6 proc., a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,7 proc.. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 0,8 proc., przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,0 proc.).- Inflacja PPI skoczyła do poziomu 2 proc., a to jeszcze nie koniec wzrostów. W nadchodzących miesiącach dynamika cen producentów odzwierciedlać będzie nie tylko obecne wzrosty ceny surowców (m.in. ropy) i słabszy kurs złotego, ale także niski poziom odniesienia z ubiegłego roku – przewidują ekonomiści PKO BP.Zaskoczenie takim wzrostem cen byli również ekonomiści mBanku, którzy po pierwsze wskazują na rewizję styczniowych danych przez GUS, ale wymieniają też inne przyczyny. - Zaskoczenie ma też swoje źródło w nieco wyższym wzroście cen w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - obstawiliśmy 7,0 proc. miesiąc do miesiąca, wyszło 8,0 proc.. Ceny bazowe w przetwórstwie przemysłowym, a więc po wyłączeniu cen koksu i ropy podniosły się zaledwie z 0,3 do 0,4 proc.. Oczywiście korelacja z kursem pokazuje, że w najbliższym czasie podniosą się silniej przewidują.Według wstępnych danych, w lutym 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,4 proc., a w porównaniu ze styczniem 2021 r. - o 0,2 proc. – poinformował również GUS.Skąd ten wzrost cen? To z jednej strony efekt droższych materiałów, ale i powracających kłopotów z pracownikami. Zdaniem ekspertów Personnel Service, niższa liczba wydanych pozwoleń na pracę dla wschodnich sąsiadów mogła dołożyć swoją „cegiełkę” do wyzwań, z jakimi mierzy się branża nieruchomości.Choć przedstawiciele branży nieruchomości podkreślają, że taki stan rzeczy wynika m.in. z rosnących cen surowców, wyraźnym problemem jest też niedostateczna liczba pracowników. Spowodowany pandemią odpływ kadry z Ukrainy był odczuwalny dla deweloperów. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w minionym roku wydano blisko 11% mniej pozwoleń na pracę dla Ukraińców.- Jeszcze w 2019 roku wydano blisko 330 tys. takich pozwoleń, z czego aż jedną czwartą stanowiły osoby zatrudnione w budownictwie. Rok później zezwoleń wydano łącznie 295 tys., na co wpływ miała pandemia. I choć proporcje zatrudnionych w poszczególnych sektorach rynku nadal były podobne, przełożyło się to na spadek nowych pracowników w „budowlance” o ok. 15 tys. Ukraińców. To cios dla branży, zwłaszcza, że prace były realizowane w podobnym tempie jak wcześniej – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.