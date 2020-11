Polski przemysł jeszcze odporny na pandemię. Spłynęły nowe dane

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w październiku 2020 r. o 1 proc. w porównaniu do października rok wcześniej. Natomiast w stosunku do września 2020 r. wzrosła o 3,2 proc. - wynika z najnowszych danych GUS. Według analityków Banku Pekao potwierdzają się tym samym sygnały o braku krótkookresowego wpływu drugiej fali pandemii na wyniki polskiego i europejskiego przemysłu.

W ujęciu miesięcznym produkcja przyrosła o 1,6% (po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych).

➡️nowe maksimum wszech czasów

➡️do trendu sprzed pandemii brakuje już tylko nieco ponad 1%



Zdaniem analityka listopad będzie gorszy.- Umiarkowanie dobre dane trzeba skonfrontować z silnym pogorszeniem koniunktury w przemyśle w listopadzie - wskaźnik spadł do -16,9 z 7,0 przed miesiącem. Sugeruje to silniejszy wpływ restrykcji w kraju i lockdownów na rynkach eksportowych Polski, w efekcie czego wyniki produkcji za listopad będą słabsze - komentuje Konrad Białas.W opinii analityków Banku Pekao październikowe dane z przemysłu dane potwierdzają płynące z całej palety wskaźników sygnały o braku krótkookresowego wpływu drugiej fali pandemii na wyniki polskiego i europejskiego przemysłu.Zwracają także uwagę, że wzrost produkcji przemysłowej o 1,6 proc. wyższym w porównaniu z wrześniem 2020 (po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym) to nowe maksimum wszech czasów, a do trendu sprzed pandemii brakuje już tylko nieco ponad 1 proc.