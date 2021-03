Polski przemysł pandemię ma już za sobą

Najnowsze notowania wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu potwierdzają, że przetwórstwo przemysłowe nie tylko praktycznie odrobiło starty z pierwszej fali pandemii, ale też uniezależniło się od obostrzeń wprowadzanych w reakcji na wzrost zakażeń. Przedstawiciele tego segmentu gospodarki patrzą w przyszłość z coraz większym optymizmem. Uzasadnionym.

Będzie drożej

Powodów do optymizmu jest więcej – jeszcze lepsze nastroje panują w niemieckim przemyśle, z którym nasz sektor przetwórstwa jest silnie skorelowany. Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora przemysłowego wyniósł 60,7 pkt w lutym br. wobec 57,1 pkt przed miesiącem.To stwarza nadzieję, że polski przemysł będzie rozwijał się jeszcze szybciej niż w ostatnich ostatnich miesiącach. - Prognozy dotyczące przyszłej produkcji pozostają optymistyczne, a wiele firm spodziewa się dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy – oceniają analitycy Pekao.Analitycy zwracają jednak uwagę, że szybko rozpędzający się przemysł może napotkać (a właściwie już napotyka) na inną barierę. - Silna presja na łańcuchy dostaw spowodowała najszybszy od dekady wzrost średnich kosztów produkcji, a w warunkach wzrostu popytu przedsiębiorcy przenoszą wyższe koszty na ceny swoich wyrobów gotowych – oceniają analitycy banku Pekao.To już prowadzi do wzrostu cen. - Rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę to rosnąca presja inflacyjna. Zarówno tempo wzrostu kosztów produkcji, jak i cen wyrobów gotowych znalazły się wśród najwyższych wyników w historii badań. W szczególności tempo wzrostu stawek producentów, które było najszybsze od niemal 17 lat - skomentował wyniki badań ekonomista IHS Markit Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.- Opis wskazuje na bardzo silny popyt i przejściowe problemy podażowe. A to musi implikować presję na ceny. Producenci podobno byli w stanie przerzucić koszty na odbiorców. Ceny wyrobów gotowych wzrosły najszybciej od 2004 roku! – potwierdzają ekonomiści mBanku.