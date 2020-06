Polski przemysł w koronawirusie. Jest lepiej, ale do normalności ciągle daleko

Majowy odczyt PMI, czyli wskaźnika obrazującego kondycję polskiego sektora przemysłowego, zaskoczył analityków. Wbrew gospodarczym skutkom koronawirusa oczekiwania odnośnie produkcji w przyszłości kluczowych menedżerów w prywatnych firmach produkcyjnych wskazują na poprawę. Jak oceniają rozmówcy WNP.PL, odczyt ten można uznać za psychologicznie pozytywny, jednak do wyjścia z gospodarczych kłopotów, droga jest daleka.

Inwestorzy nie patrzą na PMI

Adam Ruciński, prezes firmy doradczej BTFG majowy odczyt PMI ocenia jako relatywnie dobry. Jego zdaniem to pozytywny psychologicznie sygnał.– Psychologiczny, ponieważ w ostatnim roku odczyty PMI rozjeżdżały się z twardymi danymi makroekonomicznymi. Produkcja przemysłowa czy PKB rosły, a odczyt PMI był dużo słabszy. Mieliśmy do czynienia z nożycami – zauważa Adam Ruciński.Jego zdaniem do ostatniego odczytu PMI należy podchodzić z umiarkowanym optymizmem. – W tym przypadku zgranie twardych danych z danymi PMI, które przecież nie są „wróżeniem z fusów” będzie większe. Pozytywny odczyt PMI będzie oznaczał dobre dane makroekonomiczne, które oczywiście zobaczymy znacznie później – podkreśla prezes BTFG i zwraca uwagę, że dość dużo pieniędzy zostało w gospodarkę wpompowanych przez rząd w postaci programów pomocowych.- Przedsiębiorcy w bardzo różnym stopniu są z nich zadowoleni, ale nie zmienia to faktu, że do gospodarki wpłynęły grube miliardy złotych – mówi Adam Ruciński. - Niepewność nadal się utrzymuje, ale pod względem niekoordynowanego lotu samolotu mamy wszystko opanowane. Z drugiej strony daleko do lądowania, jakim jest spowolnienie pandemii czy uspokojenie się świata finansów i gospodarki - dodaje.Pojawiły się głosy, że wyższy od prognoz odczyt indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłowego pozytywnie wpłynął na inwestorów. Przypomnijmy, że na warszawskim parkiecie w tym tygodniu dominuje zieleń.Jednak Andrzej Sadowski poniedziałkowego odczytu PMI nie wiąże z wzrostami na GPW. – Doświadczenie pokazuje, że GPW jest obok realnych procesów i niezależnie od tego, czy są one pozytywne czy negatywne, giełda nie jest z nimi zsynchronizowana. Na GPW zachodzą nieco inne procesy – uważa wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.Z kolei, jak wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Aldo Ibañez, przedstawiciel hiszpańskiego dewelopera Immobiliaria Camins Polska zwyżka PMI to dla inwestorów zagranicznych z branży nieruchomości dobra wiadomość, ale nie wpływa ona na ich plany inwestycyjne. W ich przypadku liczą się bowiem atrakcyjne lokalizacje czy ogólny klimat dla ich działalności.- Inwestycje w nieruchomości mają zawsze charakter długoterminowy, więc błędem jest kierowanie się tu jedynie krótkimi cyklami. Przy podejmowaniu decyzji, należy przede wszystkim zbadać podstawy gospodarki i sektora, dlatego ICP inwestuje w Polsce od ponad 15 lat, mając długofalową i stabilną misje biznesową. Polska i Dolne Młyny są naszym strategicznym celem od 15 lat i niczego tu nie zmieniliśmy – mówi Aldo Ibañez.