Polski przemysł wraca z dalekiej podróży

Czerwcowy odczyt PMI oznacza, że polska gospodarka jest beneficjentem odmarzania gospodarek światowych, zwłaszcza europejskich, w tym niemieckiej, z którymi jest silnie powiązana – uważa wiceprezes Instytutu Staszica, Dawid Piekarz.

Daleka droga

W sposób oczywisty oznacza to, że polska gospodarka jest beneficjentem odmarzania gospodarek światowych, zwłaszcza europejskich, w tym niemieckiej, z którymi jest silnie powiązana jako swego rodzaju podwykonawca.Czytaj też: Prezes Credit Agricole: Nie obcinamy pensji, nie prosimy o pomoc państwa – Wzrost wskaźnika pokazuje, że z jednej strony efekt działania polskiej tarczy antykryzysowej – zachowanie płynności i miejsc pracy – pozwala niemal z marszu zareagować na poprawiające się warunki popytowe. Z drugiej strony działania w gospodarkach krajów UE stymulują popyt na produkcję przemysłową także tam, co ciągnie do przodu naszą gospodarkę. Oczywiście oznacza to, że efekty pandemii w gospodarce znikają szybciej, niż można by się spodziewać, niemniej dopiero dłuższy horyzont czasowy pozwoli stwierdzić, czy poprawa jest trwała – dodaje Dawid Piekarz.– To powrót z dalekiej podróży – komentuje Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan. – Czerwcowy odczyt PMI jest na poziomie zbliżonym do obserwowanego na koniec 2019 roku, typowego dla dekoniunktury (ale nie recesji) – dodaje.Jej zdaniem, tego wyniku nie sposób interpretować jako powrotu do przedkoronawirusowego popytu. – Systematyczne znoszenie obostrzeń, powroty do pracy fabryk (często jedynie na część mocy produkcyjnych) oraz konsekwentne wdrażanie pakietów stymulacyjnych dają nadzieję na odbudowę popytu w sektorze przemysłowym – chociaż wciąż długa droga przed nami. Ten optymizm silnie przebija się w ocenach przyszłej produkcji – podkreśla Sonia Buchholtz.W jej opinii bieżące dane jednak dają powody do dość umiarkowanej satysfakcji. Generalnie mamy do czynienia z wyhamowaniem spadków lub nieznaczną poprawą wskaźników składowych, które realizują długookresowy negatywny trend, z jakim mieliśmy do czynienia na przełomie roku.– Kluczowe znaczenie ma wciąż niski popyt na polskie produkty (w tym popyt zagraniczny), którego konsekwencją jest niski poziom produkcji i ograniczenie zatrudnienia (to ostatnie i tak hamowane warunkami wsparcia w ramach tarcz). Znacznym zagrożeniem dla sytuacji przedsiębiorstw jest utrzymująca się deflacja dóbr przemysłowych, podczas gdy koszty produkcji rosną (także z uwagi na reżim sanitarny). To zwiększa ryzyka biznesowe i utrudnia wyjście na prostą zwłaszcza w sektorach o niskich marżach – wyjaśnia ekspertka Konfederacji Lewiatan.Podobne V-kształtne odbicia odnotowują kraje europejskie i Chiny. – Warto jednak pamiętać, że odbicie w przetwórstwie nie daje uprawnień do stwierdzenia, że taką samą drogą podąży automatycznie PKB – po 2015 roku korelacja między trajektoriami wyraźnie osłabła, a tutaj dodatkowo wynik ciągnie w dół bardziej skomplikowana sytuacja sektora usług – sumuje Sonia Buchholtz.