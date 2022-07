Polski rząd skutecznie walczy z luką VAT-owską napisał na Twitterze Szef KPRM Michał Dworczyk

W ostatnich 5 latach przychody z podatku VAT wzrosły o ponad 50 proc. Według Dworczyka jest to efekt skutecznej polityki rządu premiera Mateusza Morawieckiego, resortu finansów, Krajowej Administracji Skabowej i uszczelnienia luki VAT.

Dworczyk napisał, że w 2021 r. luka VAT zmniejszyła się do 4,3 proc. co oznacza dodatkowy wpływ do budżetu rzędu 14 mld zł.

