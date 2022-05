Polski rząd w odbudowę Ukrainy chce zaangażować także podmioty prywatne

Mam już informacje ze spółek Skarbu Państwa, w jaki sposób widzą one możliwość zaangażowania się w proces odbudowy Ukrainy, który przed nami; chcę również zaangażować do niego podmioty prywatne tak, by nasza oferta była możliwie pełna - powiedział w piątek wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

Kilka tygodni temu Jacek Sasin zwrócił się do spółek Skarbu Państwa o "przedstawienie swoich planów i możliwości w procesie odbudowy Ukrainy".

Wkrótce powstanie raport podsumowujący ofertę spółek Skarbu Państwa i podmiotów prywatnych, który zostanie przedstawiony stronie ukraińskiej.

Jacek Sasin odbył już wstępną rozmowę z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycą, "mówiąc mu o tej inicjatywie". "Spotkało się to z zainteresowaniem" - powiedział Sasin.

Prace nad ofertą

Sasin był o tę ofertę pytany w piątek w Radiu Plus.

- Od kilku tygodni pracujemy nad tym, żeby taką ofertę stworzyć. Wyszedłem z takiego założenia, że spółki Skarbu Państwa, które są największymi polskimi firmami, największymi podmiotami gospodarczymi, mogą tutaj odegrać ważną rolę. Zresztą w tej chwili już ją odgrywają, chociażby w pomocy Ukrainie - nie tylko tej pomocy humanitarnej - 30 mln zł spółki przeznaczyły na ten cel. Ale również, jeśli chodzi o dostawę strategicznych surowców na Ukrainę - powiedział Sasin.

Jak zauważył, "przyszłość przed nami, odbudowa przed nami i tutaj spółki mogłyby taką rolę odegrać".

- Mam już informacje ze spółek, jest już ta informacja ze spółek, w jaki sposób one widzą możliwość zaangażowania się w ten proces, który przed nami. Chcę również wciągnąć do tego procesu podmioty prywatne tak, żeby ta nasza oferta była możliwie pełna. I taki raport przygotowujemy, który zostanie stronie ukraińskiej przedstawiony, jako oferta ze strony polskiej, ze strony polskich firm, polskich podmiotowi gospodarczych - tłumaczył minister.

Ukraińskie zainteresowanie

Podkreślił, że miałoby się to odbywać na zasadach gospodarczych, "bo inną kwestią jest finansowanie tych procesów". "Podmioty gospodarcze muszą działać komercyjnie" - wskazał.

Sasin dopytywany, kiedy ta propozycja może zostać przyjęta, odparł, że chciałby, aby było to jak najszybciej.

- Natomiast ta oferta, jeśli ma być ofertą dobrą, to ona musi być również skonsultowana ze stroną ukraińską - mówił.

Szef MAP przyznał, że obecnie nie jest to kwestia "dużego pospiechu".

- Dzisiaj rzeczywiście ta perspektywa pokoju na Ukrainie nie jest bardzo bliska. Niestety. Ale to nie znaczy, że mamy się do tego nie przygotowywać - bo ten pokój prędzej czy później jednak nastąpi - wtedy chcę, aby Polska była przygotowana - tłumaczył szef MAP.

Jak podkreślił, "ważne, żeby to była oferta absolutnie wiarygodna i trafiająca w potrzeby strony ukraińskiej - bo tylko wtedy może być skuteczna".

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego br.

