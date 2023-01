Polski sprzęt do ćwiczeń idzie na giełdę mimo covidowej wycińki branży

Producent sprzętu do ćwiczeń w siłowniach, klubach fitness, gabinetach rehabilitacyjnych za kilka dni będzie spółką publiczną. Pierwsze notowanie spółki Olymp na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczono na 24 stycznia.

Pandemia spowodowała, że wiele klubów fitness i siłowni zbankrutowało.

Olymp twierdzi, że pomimo trudności finansowych Polacy nie oszczędzają na zdrowiu.

Polski producent sprzętu do ćwiczeń liczy na wzrost zamówień na nowy sprzęt.

To nie jest tak, że dopiero kilka lat temu Polacy zaczęli trenować, ćwiczyć w siłowniach, odwiedzać fitness cluby, czy dbać o sylwetkę i zdrowie. Najlepszym przykładem na potwierdzenie tej tezy jest polski producent maszyn siłowych, ławek i stojaków do ćwiczeń, a także urządzeń wielostanowiskowych, takich jak: atlasy, wieże wielostacyjne przeznaczonych dla klubów fitness, sal gimnastycznych, wszelakich ośrodków sportowych, ale również placówek rehabilitacyjnych.

Spółka Olymp za kilka dni zadebiutuje na rynku NewConnect.

- My o giełdzie myśleliśmy od dłuższego czasu. Mniej więcej trzy lata trwały nasze przygotowania. Wcześniej, w ramach crowdfundingu, zebraliśmy od inwestorów pieniądze na rozwój. Zakładaliśmy wówczas, że minie kilka miesięcy i będziemy spółką publiczną. Jednak pandemia i obostrzenia covidowe, a następnie zawirowania spowodowane wybuchem wojny na Ukrainie, doprowadziły do tego, że wszystko bardzo przesunęło się w czasie. Szczęśliwie jesteśmy w takim momencie, że niedługo będziemy notowani na rynku NewConnect. Zakładam, że po rozpoczęciu notowań część akcjonariuszy będzie chciała sprzedać posiadane akcje, ale pojawią się nowi. Przy czym chciałbym dodać, że upublicznienie spółki nie jest powiązane w nową emisją akcji - mówi WNP.PL główny akcjonariusz spółki Hubert Sommerrey.

- Pomysł dotychczasowych akcjonariuszy polega na szukaniu dostępu do kapitału i rozwijaniu projektu Olymp, która ma już 50 lat. chcemy rosnąć i zwiększać udziału w rynku, a giełda może nam w tym pomóc - dodaje.

Olymp od pół wieku zajmuje się produkcją specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń fizycznych

Założycielem firmy w 1972 roku był Jan Pańków, który nadal jest osobiście i kapitałowo zaangażowany w ten projekt. Warto pamiętać, że w okresie głębokiego komunizmu sportowcy także ćwiczyli i budowali swoją tężyznę fizyczną, prowadzono rehabilitację pacjentów w szpitalach i sanatoriach. W tych wszystkich miejscach można było korzystać ze sprzętu produkowanego przez prywatną firmę, jaką cały czas jest Olymp.

- Liczących się producentów sprzętu treningowego na polskim rynku, jak i zagranicą jest co najmniej kilkunastu. Marka Olymp ma ugruntowaną pozycję. Ilość sprzętu jaką sprzedaliśmy jest imponująca, jednak cały czas kładziemy duży nacisk na rozwój. Efektem tych działań jest wprowadzenie na rynek nowe linii przyrządów Olymp New Generation, aby nasi klienci, obok dwóch wcześniejszych linii mieli możliwość zakupu sprzętu, który ma nowy design i sprawdzone rozwiązania biomechaniczne. Nasza pozycja na polskim rynku jest dobrze ugruntowana jako producenta z wieloletnim doświadczeniem, ale oczywiście mamy konkurencję - powiedział WNP.PL dyrektor do spraw rozwoju, odpowiedzialny za produkcję sprzętu Marek Haczyk.

Na polskim rynku klubów fitness i siłowni przetrwali najwięksi gracze

Czasy pandemii zweryfikowały cały rynek. Kluby fitness i siłownie były zamknięte dla stałych klientów. Dla wielu biznesów stanowiło to bardzo poważne wyzwanie. Koszty związane z utrzymaniem lokali, spłaty kredytów zaciągniętych na zakup wyposażenia, płace pracowników i szereg innych obciążeń doprowadziły do masowych bankructw w tej branży.

Przetrwali najwięksi gracze, ale i oni musieli zacisnąć pasa i wprowadzić programy oszczędnościowe. Oznaczało to w praktyce niemal wstrzymanie zakupów nowego sprzętu do ćwiczeń.

- Kluby były zamknięte, walczyły o przetrwanie i nie myślały o inwestycjach. Kiedy pojawili się ćwiczący nastała wysoka inflacja, a także podwyżki cen energii elektrycznej, ogrzewania, pensji i wszelkich innych opłat. Jeśli spojrzymy na polski rynek, to mamy obecnie dużego gracza, jakim jest Benefit System, który ma w swoim portfelu około 250 klubów, Medicover Sport dysponuje 120 klubami. Przez ponad dwa lata te obiekty nie były wyposażone w nowy sprzęt. Teraz zakupy będą skumulowane i powinny ruszyć wcześniej niż można się było spodziewać - mówi Huber Sommerrey.

- Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to są zachowania Polaków. Czasy covidu pokazały, że ludzie, którzy dbają o siebie, nie ćwiczą w siłowniach tylko po to żeby schudnąć, zgodnie z noworocznymi postanowieniami, albo przed wyjazdem na letnie wakacje. Ci, którzy regularnie trenowali, są zdrowsi i łagodniej znosili uciążliwości związane z zakażeniami. Z naszych rozmów przeprowadzonych ostatnio z właścicielami klubów wynika, że pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, wyższych rat kredytów mieszkaniowych ludzie nie rezygnują z regularnych ćwiczeń. Mało tego, ci którzy ćwiczyli, pozostali, a cały czas przychodzą nowi - dodaje.

Obok aktywności na polskim rynku Olymp od lat jest obecny także w Niemczech. Tam także problemy związane z pandemią odcisnęły się na kondycji całej branży. Sprzedaż sprzętu wyhamowała ponieważ zamknięte placówki nie zarabiały pieniędzy. W tej chwili następuje powolny powrót do normalności i nowe zamówienia powinny się niebawem pojawić.

Chcąc przygotować się na nowe otwarcie, spółka w minionym roku, przy współpracy z TUV Nord Cert, przeprowadziła badania przyrządów z linii Olymp New Generation pod kątem uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa TUV, który będzie ważnym argumentem pozwalającym szybciej odbudować handel z niemieckimi klientami. Badania wykonywano w polskiej fabryce i niemieckich laboratoriach.

Pierwsze notowanie akcji Olymp na giełdowym rynku NewConnect zostało wyznaczone na 24 stycznia tego roku.

