Polski sprzęt ochrony dla szpitali poleciał do Gruzji i Armenii

Wojskowe samoloty z ładunkiem sprzętu ochronnego dla szpitali, lekarzy i pielęgniarek poleciały w piątek do Gruzji i Armenii - poinformowało MSZ. Samolot z podobnym transportem w kolejnym tygodniu wyleci do Azerbejdżanu - zapowiedział resort.

"Transport jest gestem solidarności i współpracy z partnerami, w szczególności z państwami Partnerstwa Wschodniego. Dzięki wzajemnemu solidarnemu wsparciu, jakie sobie wspólnie okazujemy, łatwiej będzie przezwyciężać negatywne skutki pandemii i wrócić na drogę rozwoju" - powiedział na lotnisku we Wrocławiu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który żegnał samoloty wojskowe.

Sekretarz stanu w KPRM Jan Dziedziczak zaznaczył, że podkreślamy tymi gestami solidarności i pomocy, że z krajami Partnerstwa Wschodniego "dzielimy się tym, co mamy, nie tylko w ramach codziennej, rutynowej współpracy, ale szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych" - jak ogólnoświatowa epidemia koronawirusa.

Zaznaczył, że "tak szeroko zakrojona akcja pomocowa nie byłaby możliwa bez ofiarności darczyńców: Agencji Rezerw Materiałowych i resortu zdrowia. Dziękował też za wsparcie funduszu solidarności międzynarodowej oraz resortu obrony narodowej.

To właśnie dzięki sprawności i zaangażowaniu polskiego wojska możliwe stało się dostarczenie tych środków - zaznaczył Dziedziczak.

MSZ podał, że w ramach akcji pomocowej przekazaliśmy do Armenii maseczki medyczne, przyłbice i płyn do dezynfekcji o łącznej wartości ponad 106 tys. zł. Do Gruzji trafiły przyłbice ochronne i płyn do dezynfekcji za ponad 183 tys. zł.

W kolejnym tygodniu wyleci samolot z podobnym transportem środków pomocowych do Azerbejdżanu - zapowiedział resort.

Pomoc trafi do Centrum Republikańskiego Pomocy Humanitarnej przy Ministerstwie Zdrowia Armenii oraz Służby Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji i poprzez nie do osób najbardziej potrzebujących.

Gruzińska część pomocy jest realizowana w przez Polskę w ramach Euroatlantyckiego Centrum Reagowania w Sytuacji Katastrof NATO (EADRCC) - zaznaczył MSZ.

MSZ przypomniał, że pomoc Polski ma także szerszy wymiar - na początku czerwca z trzytygodniową misją do Tadżykistanu udał się zespół polskich lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wcześniej takie misje z trafiły do Włoch, USA i Kirgistanu.

Pomoc wysłaliśmy również na Białoruś - trafiły tam dwa polskie konwoje. Ostatni składał się z ponad 40 samochodów ciężarowych z 300 tonami sprzętu medycznego i środków ochrony potrzebnych w walce z epidemią COVID-19.

MSZ przypomniał, że polska akcja pomocowa adresowana do sąsiadów i przyjaciół na Wschodzie jest ważnym elementem naszej polityki zagranicznej.

"W ten sposób potwierdzamy, że Polska jest w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z epidemią COVID-19. Jest to też ważna część składowa polskiej pomocy rozwojowej świadczonej przez nasze państwo w ramach solidarności międzynarodowej, która stanowi realizację naszych międzynarodowych zobowiązań" - wyjaśnił MSZ.