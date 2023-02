Polski system łączności ratowniczej w australijskich kopalniach węgla

Wszystkie jednostki ratownicze australijskiej firmy Coal Services, obsługującej w zakresie ratownictwa ok. 40 kopalń węgla w Nowej Południowej Walii, zostaną wyposażone w innowacyjny polski system bezprzewodowej łączności RESYS. To dla nas duże i prestiżowe wyzwanie - przyznają twórcy systemu.

Stworzony ponad cztery lata temu - przede wszystkim na potrzeby ratownictwa górniczego - system łączności bezprzewodowej był pierwszym tego typu rozwiązaniem w światowym górnictwie podziemnym, gdzie wcześniej łączność była oparta głównie o systemy przewodowe. Po fazie testów polska technologia uzyskała europejski patent, potwierdzony już także w RPA czy Stanach Zjednoczonych.

System, obok wielu innych funkcji, umożliwia połączenia głosowe pod ziemią i łączność z powierzchni. Komunikacja audio odbywa się w obydwu kierunkach (tzw. duplex) z pięcioma zastępowymi w jednym czasie. Baza może łączyć się z całymi zastępami ratowniczymi, a ich członkowie przez cały czas komunikują się pomiędzy sobą oraz są monitorowani i lokalizowani w czasie rzeczywistym.

W 2021 roku polskim wynalazkiem zainteresowała się australijska firma Coal Services Ltd., obsługująca w zakresie ratownictwa, szkoleń i ubezpieczeń ok. 40 kopalń w Nowej Południowej Walii - australijskim zagłębiu węglowym, gdzie znajdują się zarówno podziemne jak i odkrywkowe kopalnie. Pierwszy kontrakt podpisano ok. 1,5 roku temu, a w ostatnim czasie zdecydowano o jego rozszerzeniu na wszystkie tamtejsze zastępy ratownicze.

"Po testach firma podjęła decyzję o wyposażeniu wszystkich swoich jednostek ratowniczych w nasz system łączności bezprzewodowej, a także zamówiła dedykowane oprogramowanie do prowadzenia treningów i szkoleń w zakresie obsługi RESYS w specjalnie przygotowanym obiekcie" - poinformowała w poniedziałek PAP prezes powołanej do komercjalizacji wynalazku firmy 2RHP Joanna Płachetka.

Australijska firma od lat korzysta z innowacyjnych rozwiązań przy szkoleniu ratowników górniczych, m.in. rozwija oprogramowanie oparte o wirtualną rzeczywistość, uzupełniające tradycyjne techniki szkoleniowe. Dzięki temu można tworzyć scenariusze trudnych warunków i ćwiczyć przebieg akcji ratowniczych. Teraz w takich szkoleniach będzie też wykorzystywany polski system.

"Ratownicy będą szkoleni w posługiwaniu się urządzeniami systemu z wykorzystaniem wszystkich jego funkcji, służących usprawnieniu akcji ratowniczych i podwyższeniu gwarancji bezpieczeństwa ratowników" - wyjaśniła prezes spółki z Rudy Śląskiej.

Stworzony na Śląsku system pozwala budować bezprzewodową sieć w podziemnych wyrobiskach kopalni i prowadzić rozmowy w dupleksie pomiędzy użytkownikami. Sieć transmituje również dane. Na powierzchni aplikacja pozwala monitorować i lokalizować użytkowników w czasie rzeczywistym. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że system jest odpowiednikiem naziemnej sieci GSM - z tą różnicą, że przekaźniki sieci RESYS są mobilne. System umożliwia bezprzewodową łączność pod ziemią na odległość wielu kilometrów.

Stworzenie nowoczesnego systemu łączności dla ratowników było przed ponad 10 laty zaleceniem specjalnych komisji badających przyczyny górniczych katastrof, w których ucierpieli także ratownicy. Zadanie zrealizowano w ramach wieloletniego projektu badawczego, służącego poprawie bezpieczeństwa w górnictwie, a finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Efektem jest właśnie system RESYS, wykorzystywany już m.in. w rodzimych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

RESYS realizuje także zalecenia komisji Wyższego Urzędu Górniczego wydane po ubiegłorocznym wypadku w kopalni Zofiówka, gdzie po silnym wstrząsie i wypływie metanu zginęło 10 górników. M.in. zapewnia łączność na znacznych odległościach od bazy, eliminuje konieczność rozciągania linii przewodowej łączności ratowniczej i zapewnia poprawną słyszalność rozmów zastępowego z kierownikiem akcji pod ziemią - także w przypadku dźwięków zagłuszających rozmowę. Pozwala też na lokalizację miejsca przebywania zastępu ratowniczego podczas przemieszczania się w strefie zagrożenia. Może być stosowany w warunkach zagrożenia metanowego i atmosferze niezdatnej do oddychania.

W październiku tego roku system będzie zaprezentowany przez australijską spółkę na międzynarodowej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w górnictwie w RPA. Twórcy rozwiązania zabiegają, by w najbliższym czasie także w Polsce RESYS stał się standardowym wyposażeniem kopalnianych służb ratownictwa górniczego.

Rozbudowany system mógłby być wykorzystywany nie tylko podczas akcji ratowniczych, ale też do monitorowania i sterowania bezobsługowym wydobyciem w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdy kopalnie zdecydują się na zastąpienie pracy ludzi maszynami w coraz głębszych i trudniejszych geologicznie pokładach. Bez szerokopasmowej, bezprzewodowej i bezpiecznej transmisji danych, wdrożenie takich rozwiązań nie będzie możliwe.

