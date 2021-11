Polski złoty w tarapatach. Premier wchodzi do gry

Poniedziałek był kolejnym dniem wyprzedaży złotego – przed południem kurs euro przebił 4,72 zł, historyczne rekordy były również notowania franka szwajcarskiego, za którego trzeba było zapłacić 4,51 zł. Około 14.00 złoty umocnił się jednak o kilka groszy. To efekt słownej interwencji premiera.

Niezdecydowany NBP

Premier rusza z odsieczą

Prezes NBP Adam Glapiński nie wyklucza jednak, że tym razem bank centralny może zadziałać w przeciwnym kierunku. - Zastrzegamy sobie jednak prawo do prowadzenia interwencji walutowych, ale nie prowadzimy ich bez wyraźnej potrzeby. (...) Jednak w warunkach obecnej podwyższonej inflacji dalsze osłabianie złotego nie byłoby spójne z polityką stóp procentowych NBP – mówił szef polskiego banku centralnego w weekendowym wywiadzie dla PAP.Ta deklaracja jednak nie wystarczyła i złoty nadal się osłabiał. - Weekendowy komentarz prezesa Glapińskiego do sytuacji wokół złotego nie był zbytnio przekonywujący. Można odnieść wrażenie, że NBP nie chce walczyć z globalnymi trendami, które jego zdaniem są odpowiedzialne za obecny stan rzeczy – oceniał Marek Rogalski, głowny analityk DM BOŚ.- Za mało było tu prób werbalnej interwencji, która zazwyczaj poprzedza jakieś konkretne fizyczne działania. Tymczasem z wywiadu z prezesem Glapińskim dowiadujemy się, że nawet relatywnie silna aprecjacja polskiej waluty nie obniżyłaby istotnie inflacji, ale byłaby kosztowna dla gospodarki. Ten brak spójności przekazu cały czas cynicznie wykorzystują spekulanci - dodał.Wczesnym popołudniem wsparcie dla złotego nadeszło jednak z innego kierunku. - Będziemy robili wszystko w komunikacji i w naszych działaniach realnych, aby złotówka była nieco silniejsza - powiedział szef polskiego rządu. Ta zapowiedź sprawiła, że złoty umocnił się skokowo o 3-4 grosze, odrabiając część strat.Około godziny 15 kurs dolara spadł poniżej 4,16 zł, euro spadło poniżej 4,70 zł, frank szwajcarski kosztował 4,48 zł. Na tym jednak umocnienie sią zakończyło i około godziny 15,30 ceny walut ponownie zaczęły rosnąc.- Nie można wykluczyć, że wyprzedaż złotego za jakiś czas się zatrzyma (pierwsze sygnały zaczyna dawać analiza techniczna), ale za sprawą układów globalnych. Niemniej jeżeli nie naprawimy sytuacji na własnym podwórku, to poważniejszej zmiany trendu nie będzie – twierdzi Marek Rogalski.