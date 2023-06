Polskie banki obłowiły się dzięki wysokim stopom procentowym

Z komunikatu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski wynika, że w okresie pierwszych czterech miesięcy 2023 roku zysk netto polskiego sektora bankowego wyniósł 12,9 miliarda złotych. Oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku o 40,8 procent.

Narodowy Bank Polski (NBP) w oficjalnym komunikacie przedstawił dane dotyczące polskiego sektora bankowego za okres styczeń-kwiecień 2023 roku. Wynika z nich, że zysk netto wyniósł 12,9 miliarda złotych, co oznacza wzrost rok do roku o 40,8 procent. W samym kwietniu zysk netto nieznacznie przekroczył 4,18 miliarda złotych.

Całkowite dochody operacyjne w okresie pierwszych czterech miesięcy tego roku wyniosły 37,38 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 20,3 procent. Przychody z tytułu pobieranych opłat i prowizji wzrosły o 2,7 procent do 8,2 miliarda złotych.

Koszty administracyjne były na poziomie 15,5 miliarda złotych, czyli wyższym o 8 procent.

Najbardziej znacząca pozycja to przychody uzyskane z tytułu odsetek, które wzrosły o 88 procent do 54,5 miliarda złotych. W tym czasie koszty odsetkowe wzrosły o 303 procent, do 23,7 miliarda złotych.

Otoczenie utrzymujących się od marca 2022 roku wysokich stóp procentowych oddziałuje zdecydowanie pozytywnie na polski sektor bankowy. Warto to zobrazować danymi. W tym czasie Rada Polityki Pieniężnej prowadziła politykę podnoszenia stóp. Jeszcze w styczniu 2022 roku podstawowa stopa procentowa NBP, czyli tak zwana referencyjna, wynosiła 2,25 procent.

W lutym 2022 roku RPP zdecydowała o jej podwyżce o 50 punktów bazowych, co oznaczało wzrost do 2,75 procent. Obserwowany, znaczący wzrost inflacji na początku ubiegłego roku doprowadził do dość nieoczekiwanej decyzji RPP w marcu, kiedy to zdecydowała o podwyżce stóp o 75 punktów bazowych, do 3,5 procent. Po kolejnym posiedzeniu RPP w kwietniu podstawowa stopa wynosiła już 4,5 procent.

Cykl jedenastu podwyżek stóp procentowych zakończył się we wrześniu 2023 roku, kiedy ustalono, obowiązujący do dziś poziom stopy referencyjnej 6,75 procent.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl