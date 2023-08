Polskie banki sprawiają, że oszczędności w walutach lepiej trzymać w skarpecie

Z przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski badań wynika, że Polacy trzymają w bankach w walutach (głównie w euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich) równowartość 147 miliardów złotych. Zarabiają na tym banki, ale nie klienci.

Jeszcze niedawno polskie banki były zainteresowane przyjmowaniem walut od klientów indywidualnych; te czasy już minęły.

Dla posiadaczy euro i dolarów banki proponują na lokatach oprocentowanie w wysokości 0,01 procent w skali roku.

De facto banki zachęcają posiadaczy walut, aby je trzymali w skarpecie.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński przy każdej okazji podkreśla, że posiadanie własnej waluty daje poczucie bezpieczeństwa narodowego i pozwala w sposób skoordynowany prowadzić politykę gospodarczą.

Nadal brakuje merytorycznej dyskusji na temat celowości przyjęcia w Polsce wspólnej europejskiej waluty: euro

Trudno z tą tezą polemizować, ponieważ jest ona z gruntu słuszna, ale w okresie ostatnich miesięcy pojawiło się kilka przesłanek wskazujących, że jednak nie do końca... Jako państwo jesteśmy w stanie tylko w niewielkim stopniu wpływać na globalne mechanizmy ekonomiczne.

Zaznaczmy do razu: dyskusja, kiedy powinniśmy przyjąć europejską walutę, nie ma znamion merytorycznej analizy dotyczącej ograniczenia ryzyka kursowego, obniżenia kosztów ubezpieczenia kontraktów handlowych, znaczącego zmniejszenia poziomu rezerw centralnego, które mogłyby trafić na inwestycje prorozwojowe.

Podnoszenie elementów politycznych czy nawet dotyczących tożsamości narodowej w kontekście ponad 20 lat działania strefy euro wydaje się mocno przesadzone. Wielu ekonomistów dostrzega problem związany z polskim rynkiem kapitałowym. Wskazują m.in. na to, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nigdy nie dołączy do czołowych rynków transakcyjnych w Europie, ponieważ notowania spółek odbywają się w polskiej walucie.

Tylko wyspecjalizowane banki i fundusze inwestycyjne znajdują się wśród aktywnych graczy giełdowych, inni obawiają się o to, czy różnice kursowe nie spowodują niespodziewanych strat, a dywidenda będzie mniej atrakcyjna.

Dlatego także zagraniczne inwestycje kapitałowe są tak skromne - i to pomimo dobrych, a nawet bardzo dobrych wyników, jakie uzyskały w 2022 roku i mają obecnie po pierwszym półroczu tego roku polskie spółki z najważniejszego indeksu WIG20.

Z deklaracji rządzących o nieprzyjmowaniu euro najbardziej się cieszą właściciele kantorów i banki dokonujące wymiany walut na złote i złotych na waluty. Każda transakcja, każda operacja opiera się na dwóch wskaźnikach ustalanych każdego dnia przez NBP: mowa tu o średnim kursie kupna i sprzedaży walut w stosunku do złotego. Tabela kursów obowiązuje tylko 24 godziny.

Przypomnijmy, że w ramach transakcji wewnątrzunijnych w strefie euro dostawca w Helsinkach dla odbiorcy w Lizbonie kalkuluje cenę, dolicza marżę, koszty ubezpieczenia ładunku plus fracht - i sprawa jest zamknięta. Wpływa to także na konkurencyjność na lokalnym rynku w każdym z krajów.

Oprócz spraw związanych z prowadzeniem biznesu i wzajemnych relacji gospodarczych, mamy też do czynienia z sytuacjami, które dotyczą obywateli na co dzień mieszkających i zarabiających za granicą, otrzymujących świadczenia emerytalne lub zdrowotne. Wyjazdy na wakacje, odwiedziny bliskich i przyjaciół, zakupy w internecie i dziesiątki, setki innych okoliczności życiowych niejako zmuszają nas do tego, aby dysponować kontem walutowym w euro lub posiadać gotówkę.

Są tacy, którzy na bieżąco, właściwie permanentnie pracują i operują dwuwalutowymi rozliczeniami, lecz większość potrzebuje euro, franków szwajcarskich czy funtów brytyjskich okazjonalnie. W przypadku dolara amerykańskiego mamy do czynienia w Polsce z tradycją ponad 75 lat traktowania go jako bezpiecznej lokaty kapitału.

Z badań Eurobarometru wynika, że 60 procent Polaków opowiada się za przyjęciem euro

W czerwcu 2022 roku Eurobarometr (jest to międzynarodowy projekt regularnego badania opinii publicznej realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej) przeprowadził badania dotyczące wprowadzenia euro w naszym kraju. 60 procent ankietowanych było za, 37 procent było przeciw i chciało, aby złoty pozostał, a 3 procent nie miało zdania w tej sprawie. Czyli - wbrew powszechnie głoszonym opiniom - Polacy są racjonalni.

Z danych NBP wynikało, że w grudniu 2022 roku depozyty walutowe obywateli w bankach w przeliczeniu miały wartość nieco ponad 149 miliardów złotych, z czego lokaty terminowe wynosiły 18,8 miliarda złotych.

Po kilku miesiącach, czyli w kwietniu tego roku, w walutach, głównie w euro i dolarach, mieliśmy 147 miliardów złotych, w tym depozyty na czas określony stanowiły 22 miliardy złotych. Mowa zatem o bardzo dużych kwotach, chociaż - jak podkreślają to analitycy - to tylko wierzchołek góry lodowej.

Już od kilkunastu miesięcy mamy przy tym do czynienia z sytuacją, której nie da się wytłumaczyć w prosty sposób. Otóż ani polskie banki, ani rząd nie są kompletnie zainteresowane pozyskiwaniem walut wymienialnych od klientów indywidualnych. Przypomnieć tu warto, że mowa jest o 150 miliardach złotych już zdeponowanych w systemie, a na zagospodarowanie czeka kolejne 200-300 miliardów złotych w walucie...

Banki niechętnie przyjmują depozyty walutowe od klientów i jeszcze płacą odsetki w symbolicznej wysokości

Konta walutowe w euro, dolarach prowadzi tylko kilka banków i oczywiście są to rachunki nieoprocentowane.

Do dyspozycji mamy bank internetowy zarejestrowany w Belgii: Aion Bank, a także Bank Millennium, VeloBank, Credit Agricole BOŚ Bank i ING Bank Śląski; w tych bankach są prowadzone rachunki w euro.

Dla waluty amerykańskiej do dyspozycji są nastepujące banki: ING Bank Śląski, VeloBank, Credit Agricole, Bank Millennium i Citi Handlowy, w przypadku funta brytyjskiego - tylko Citi Bank i ING Bank Śląski oraz Credit Agricole. Dla posiadaczy franków szwajcarskich pozostaje jedynie BOŚ Bank.

Warto powiedzieć, że "zwyczajowe" oprocentowanie lokat wynosi 0,01 procent w skali roku. Oznacza to, że - wpłacając na lokatę roczną 1000 euro czy 1000 dolarów - otrzymamy... dziesięć eurocentów lub centów. Od tej kwoty musimy jednak zapłacić podatek od dochodów kapitałowych i finansowych w wysokości 19 procent, czyli netto zostanie nam 8 centów!

Trzeba dodać, że na tle średniej z banków na plus wybija się BOŚ Bank, który proponuje oprocentowanie w przypadku euro, dolarów i funtów brytyjskich na poziomie 0,2 procent w skali roku, a frank szwajcarski - na 0,05 procent.

Nietrudno oprzeć się wrażeniu, że każdy posiadacz nawet niewielkiej puli dewiz natychmiast pobiegnie, aby je zdeponować w banku na lokacie... To oczywiście ironia. Zysk w wysokości 36 groszy od tysiąca euro zdeponowanych przez rok na lokacie zachętą, delikatnie mówiąc, nie jest.

Kolejne podwyżki stóp procentowych w Europie i Stanach Zjednoczonych nie robią na polskich bankach żadnego wrażenia

Przedstawiciele banków praktycznie nie udzielają informacji, jaka jest przyczyna takiego postępowania. Związek Banków Polskich odsyła do banków, bo to właśnie one prowadzą politykę dotyczącą depozytów i stawek ich oprocentowania.

Dla pełnego obrazu: stopy procentowe w strefie euro po ostatniej podwyżce o 0,25 punktu procentowego, które zaczną obowiązywać od 2 sierpnia tego roku, są na poziomie 4,25-4,50 procent. Banki wprowadziły kolejne podwyżki oprocentowania rachunków oszczędnościowych do poziomu 3,3-3,5 procent, a lokaty są w okolicach 4 procent. Czyli w stosunku do oferty dla polskich posiadaczy euro o 400 razy wyższe.

W Stanach Zjednoczonych od minionego tygodnia Fed (Bank Rezerwy Federalnej) podniósł kolejny raz stopy i są one na poziomie 5,50-5,75 procent. W przypadku Banku Anglii mowa jest o stopie referencyjnej funta na poziomie 5 procent, a w Szwajcarii od 22 czerwca stopy są na najwyższe od 2008 roku i wynoszą 1,75 procent.

Można więc wnioskować, że na naszych lokatach banki zarabiają bardzo dobrze, a klienci dostają dosłownie grosze na otarcie łez. Ten absurd jest trudny do wytłumaczenia; trwa już od kilku miesięcy.

Posiadacze rachunków inwestycyjnych w wybranych biurach maklerskich mogą nabywać obligacje korporacyjne w euro spółek notowanych na giełdach. Mogą też nabywać fundusze inwestycyjne oparte na notowaniach euro. Jest kilka polskich spółek, które wyemitowały papiery dłużne w euro i są one notowane na rynku Catalyst, ale ich płynność jest niemal zerowa.

Rząd nie proponuje detalicznych obligacji skarbowych denominowanych w euro lub dolarach dla polskich obywateli posiadających waluty

Dla osób mieszkających blisko granicy z Litwą, Niemcami czy Słowacją rozwiązaniem może być otwarcie konta w tamtejszym banku, a następnie zgłoszenie tego w Krajowej Administracji Skarbowej.

Innym pozostaje skarpeta i nadzieja, że wreszcie ktoś (np. rząd) pomyśli o możliwości emisji obligacji skarbowych w euro lub dolarach skierowanych na rynek wewnętrzny. A wszystko po to, aby obniżyć koszty obsługi polskiego długu publicznego i - przy okazji - dać zarobić obywatelom.

