Polskie ceny są coraz bliżej niemieckich. Inflacja zrobiła swoje

Na mapie Europy Polska plasuje się wśród najtańszych państw pod względem cen żywności, ale różnice pomiędzy poszczególnymi krajami się zmniejszają. Przykładowo alkohol jest u nas droższy niż w Niemczech, a ceny hurtowe prądu na podobnym poziomie co u naszego zachodniego sąsiada.

Na Starym Kontynencie w związku z inflacją wyrównały się ceny wielu produktów. Polska należy nadal do grupy państw, w których ceny żywności są niższe niż w Europie Zachodniej, jednakże te różnice są coraz mniejsze.

Polska żywność jest nadal tańsza od zachodniej, ale różnice się zmniejszają

Według szacunków portalu Business Insider, średnie ceny usług i towarów były niższe w Polsce w stosunku do Niemiec o 48 proc. jeszcze w 2021 roku, natomiast w 2022 roku ta różnica zmalała już do 45 proc. Jest to duży skok, ponieważ w ciągu roku cenowo nadrobiliśmy w stosunku do Niemiec aż 2,7 pkt proc., podczas gdy na przestrzeni dekady jest to łącznie 3,5 pkt proc.

W 2022 roku ceny żywności w Polsce wzrosły aż o 21,2 proc. W Niemczech w tym samym okresie doszło również do znaczącego wzrostu (o 20,5 proc.), stąd różnice w cenach żywności są znaczne. Polska ma wprawdzie nadal żywność tańszą średnio o 32,4 proc., jednakże jeszcze dziesięć lat temu ta różnica wynosiła 43,8 proc. - podaje Eurostat, cytowany przez portal Business Insidera.

W obrębie żywności ceny najszybciej wyrównują się w kategorii owoce i warzywa. Tutaj różnica wynosi jedynie 28,9 proc., a wciągu ostatniego roku zmalała aż o 5,5 pkt proc.

Nie wszystkie towary w Polsce są tańsze niż u zachodnich sąsiadów

Jednocześnie w Polsce po podniesieniu akcyzy alkohol jest droższy niż w Niemczech średnio o 9 proc. Jest to jednak długotrwałe zjawisko, dekadę temu w Polsce napoje wyskokowe były aż o 14,3 proc. droższe niż w Niemczech.

Polska nadal może być natomiast konkurencyjna pod względem cen nabiału, który jest najtańszy w Europie. Znacznie tańsze niż w Niemczech są u nas także ceny tłuszczy i olejów oraz mięsa (różnica wobec naszego zachodniego sąsiada wynosi aż 44,7 proc.). Polska mimo inflacji nadal pozostaje więc w czołówce najtańszych państw w Europie, jeśli chodzi o kategorię żywność. Jedynie Macedonia Północna (średnio o 6,3 proc. poniżej cen w Polsce w 2022 r.) i Rumunia (-1,4 proc.) mają tańsze produkty spożywcze.

