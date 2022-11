Polskie firmy coraz dynamiczniej inwestują za granicą

Przyzwyczailiśmy się do tego, że nasz kraj jest odbiorcą, a nie dawcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ten obraz się powoli zmienia.

Polska gospodarka jest wciąż odbiorcą netto kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych - mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI ds. inwestycyjnych.

Polska staje się coraz bardziej aktywnym inwestorem zagranicznym.

Polskie BIZ stanowiły w ubiegłym roku 5 proc. PKB.

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) rzadko są tematem doniesień medialnych, chyba że dotyczy to tak spektakularnych przejęć jak inwestycje PKN Orlen w litewską rafinerię Możejki czy czeski Unipetrol. Także zakup przez KGHM Quadra FNX i utworzenie na jej bazie KGHM International z realizowaną czołową inwestycją w projekt Sierra Gorda w Chile były mocno akcentowane w mediach.

Polska gospodarka odbiorcą netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych

- Polska gospodarka jest wciąż odbiorcą netto kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W ostatnim trzydziestoleciu wartości BIZ wychodzących z Polski były wielokrotnie niższe od wartości BIZ napływających. Jednak nie jest to wynik zaskakujący. W Polsce inwestują firmy z całego świata, więc ich siła finansowa zdecydowanie przewyższa możliwości polskich przedsiębiorstw do lokowania kapitału za granicą - komentuje dla WNP.PL Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI.

Jednak coraz więcej polskich firm świadomych jest swojego potencjału i interesuje się internacjonalizacją biznesu. - Analizując dane Narodowego Banku Polskiego, możemy zauważyć, że stopniowo Polska staje się coraz bardziej aktywnym inwestorem zagranicznym. Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą w 2021 r. osiągnęły wartość 13,9 mld zł, podczas gdy jeszcze w 2017 r. wynosiły 8,6 mld zł – podkreśla Piotr Kuba.

Zaangażowanie kapitałowe polskich inwestorów za granicą rośnie

Zaangażowanie kapitałowe polskich inwestorów za granicą w stosunku do PKB na tle innych państw europejskich wypada dość przeciętnie. OECD podaje, że polskie BIZ stanowiły w ubiegłym roku 5 proc. PKB. Dla porównania średni wynik w UE wyniósł 88 proc., w Niemczech 52 proc., w Belgii 113 proc., a w Szwajcarii ponad 200 proc.

Z krajów naszego regionu wyższe wskaźniki osiągnęły Czechy z wynikiem 21 proc. oraz Litwa z wynikiem 19 proc., a poziom BIZ w stosunku do PKB zbliżony do Polski zanotowano na Łotwie z udziałem na poziomie 7,5 proc. oraz Słowacji - o 5 proc.

Jak zauważa Piotr Kuba, biorąc pod uwagę systematyczny wzrost aktywności zagranicznej polskich firm, można prognozować dalszy wzrost polskich BIZ.

Piotr Kuba dodaje, że dla poziomu BIZ znaczenie ma wielkość rynku macierzystego. W przypadku Polski rynek wewnętrzny jest stosunkowo duży, a więc często decyzje o ekspansji mogą zapadać później. Inaczej jest w przypadku firm z krajów, które mają małe rynki wewnętrzne, takich jak Litwa, Austria, Szwajcaria, Belgia. „W ich przypadku firmy już od początku działalności muszą inwestować za granicą, aby zapewnić odpowiednią skalę działania, zwiększać rynek sprzedaży, a więc dywersyfikować odbiorców i tym samym ograniczać ryzyko biznesowe”- mówi.

Głównym obszarem lokowania polskich BIZ są sektory usługowe państw członkowskich UE

Współcześnie zacierają się różnice między dobrami a usługami - wiele usług stanowi nieodłączną część dóbr. Większość polskich BIZ jest klasyfikowana w sektorze usług, ale mogą być one kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania przemysłu w krajach przyjmujących.

Wysoki udział sektora usług w strukturze branżowej inwestycji zagranicznych nie odróżnia Polski od innych krajów. W ostatnich dekadach zdecydowanie wzrosła rola usług. W 1973 r. w przemysł wydobywczy zaangażowanych było 25 proc. skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a w 2019 r. jedynie ok. 1 proc. W tym okresie udział skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych zaangażowanych w usługi zwiększył się z 30 proc. do 64 proc.

Aktywność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej wyraźnie wzrosła od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Może to wskazywać z jednej strony na atrakcyjność rynków zagranicznych, zwłaszcza europejskich, w oczach polskich inwestorów, a z drugiej na umiejętności polskich przedsiębiorców w zakresie korzystania z możliwości, jakie stwarza swoboda przepływu kapitału w Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy dostrzegają korzyści wynikające z ekspansji międzynarodowej

Polscy przedsiębiorcy dostrzegają korzyści, jakie daje ekspansja zagraniczna. Na potrzeby raportu “Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki. Jak pandemia zmieniła rynek BIZ?” przygotowanego przez PFR TFI i PwC Polska we współpracy z KUKE przeprowadzono badanie wśród polskich przedsiębiorców.

Jego wyniki pokazały, że 60 proc. przedsiębiorstw, które inwestują za granicą, planują dalszą ekspansję. Głównym motywem realizacji inwestycji zagranicznych jest chęć uzyskania większego dochodu od tego, który mogłoby przynieść wykorzystanie tego kapitału w kraju. Jednak badanie pokazuje, że przedsiębiorcy wśród korzyści płynących z ekspansji dostrzegają także te związane z dywersyfikacją geograficzną, zabezpieczeniem łańcuchów dostaw, uzyskaniem efektu skali czy dywersyfikacji ryzyka.

Piotr Kuba podkreśla, że korzyści wynikające z ekspansji zagranicznej warto rozpatrywać nie tylko na poziomie konkretnego przedsiębiorstwa, które podejmuje się inwestycji zagranicznej, lecz także szerzej – całej gospodarki. Pośrednio BIZ wychodzące wpływają korzystnie m.in. na wielkość zatrudnienia w kraju macierzystym poprzez wpływ na wielkość eksportu. Podczas tworzenia za granicą filii lub nowego przedsiębiorstwa na ogół rośnie wielkość produkcji i zatrudnienia w kraju pochodzenia kapitału.

Dzięki dywersyfikacji działalności – również tej geograficznej – konsolidują się przychody, wzrasta zatrudnienie, a w ślad za tym rosną podatki płacone przez polską firmę i polskich pracowników. To zaś buduje całą gospodarkę. W związku z tym tak ważna jest pozycja BIZ w polityce ekonomicznej państw. Większość krajów posiada wyspecjalizowane instrumenty i instytucje, których celem jest wsparcie zarówno bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i przyciąganie przedsiębiorstw wielonarodowych.

Polityka wspierania inwestycji wzmacnia konkurencyjność kraju

Polityka promocji i wspierania inwestycji może wzmacniać konkurencyjność danego kraju. Z jednej strony nadając mu markę atrakcyjnego miejsca inwestycji i przyciągania wartościowych inwestorów, a z drugiej pomagając rodzimym inwestorom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji zagranicznej, w tym kapitałowej.

Działania te mogą wspomóc tworzenie silnej gospodarki, a także przyczyniać się do tego, by inwestycje zagraniczne generowały pozytywne efekty w postaci transferu technologii, przekazywania dobrych praktyk, partnerstwa oraz tworzenia łańcuchów wartości.

Pomiędzy instytucjami wspierania inwestycji, działającymi w różnych krajach, występują oczywiście różnice, m.in. pod względem warunków instytucjonalnych, polityki zarządzania, priorytetów strategicznych oraz narzędzi i działań promujących inwestycje.

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcieliby rozwinąć swój biznes poza granicami kraju, mają do dyspozycji bogatą ofertę Grupy PFR, która prowadzi szerokie działania – od promocji polskiej gospodarki i wzmacniania marki polskich firm na arenie międzynarodowej, przez zapewnienie dostępu do informacji na temat otoczenia gospodarczego, aż po różne formy finansowania polskich inwestycji za granicą.

- W przypadku Funduszu Ekspansji Zagranicznej koncentrujemy się na wspieraniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych przez polskie firmy poza granicami Polski, które stanowią najwyższą formę umiędzynarodowienia. Oferując finansowanie zagranicznych inwestycji polskich firm, fundusz pozwala zmniejszyć ich ryzyko, przyspieszyć rozwój biznesu i zwiększyć jego skalę. Tym samym oferta funduszu pozwala wypełnić lukę na polskim rynku finansowym i pomaga usunąć główne bariery utrudniające zagraniczną ekspansję polskich firm - podsumowuje Piotr Kuba.

Raport o polskich inwestycjach. Kraje Europy Środkowo-wschodniej na topie

Z raportu „Polski biznes za granicą. Jakie polskie firmy prowadzą ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej”, opracowanego przez SpotData we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym UNIQA, wynika, że ekspansję zagraniczną prowadzi ponad 1,8 tys. firm z Polski, a wartość kapitału zainwestowanego przez polskie przedsiębiorstwa za granicą to ok. 23 mld euro.

Większość polskich inwestycji skoncentrowanych jest w regionie Europy Środkowo-wschodniej. Według danych raportu najwięcej kapitału z Polski zostało zainwestowanych w Czechach – 2,6 mld euro, Niemczech – 1,7 mld euro, Kanadzie – 1,3 mld euro, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – 1,1 mld euro, Węgrzech 1,0 mld euro, na Litwie – 0,9 mld euro, w Rumuni – 0,8 mld euro, Norwegii – 0,8 mld euro, na Słowacji – 0,6 mld euro oraz w Chile – 0,5 mld euro.

Największymi polskimi inwestorami za granicą pozostają koncerny państwowe PKN Orlen obecne m.in. w Norwegii, Niemczech, Litwie, Czechach, Słowacji oraz KGHM Polska Miedź obecna m.in. w Kanadzie, USA oraz Chile.

Także Michał Sołowow oraz LPP są liczącymi się inwestorami zagranicznymi z Polski. Firmy informatyczne CD Project RED, Asseco, Comarch także dokonywały fuzji i przejęć na rynkach zagranicznych.

​Dla porównania - z niedawno opublikowanego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej wyniosła na koniec 2021 r. 632 mld USD, z czego w Polsce ulokowano 269 mld USD. Napływ BIZ do Polski w 2021 r. w stosunku do 2019 r. wzrósł o 83 proc. Ulokowało to nasz kraj na 5. miejscu w Europie i 18. na świecie.

