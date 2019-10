Polskie firmy inwestują za granicą. Wkrótce przebijemy 200 mld zł

Za pięć lat skumulowana wartość inwestycji polskich firm za granicą wzrośnie do poziomu 208 mld zł – przewidują autorzy raportu „Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji”. Potencjał do wzrostu jest.

Czy możemy doścignąć bardziej rozwinięte kraje zachodu? - Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych polskich firm i potencjału rynków zagranicznych zależy także od odpowiedniej polityki publicznej i dostępności instrumentów wsparcia – mówi Dionizy Smoleń.Ekspansja zagraniczna lokalnych przedsiębiorców jest od dekad wspierana przez wyspecjalizowane instytucje działające w Europie i Stanach Zjednoczonych, np. niemiecki Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), który należy do KfW (niemieckiego banku rozwojowego), czy też działający w Stanach Zjednoczonych Overseas Private Investment Corporation (OPIC).W Polsce na podobnych zasadach działa Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Rolą FEZ jest współfinansowanie ekspansji inwestycyjnej polskich firm na rynki zagraniczne, zwłaszcza tam, gdzie udział państwowych instytucji jest im szczególnie potrzebny, czyli w krajach wysokiego ryzyka.Spośród wielu projektów zrealizowanych przez polskie firmy we współpracy z FEZ warto wymienić przeprowadzoną w ubiegłym roku transakcję przejęcia kilku rumuńskich spółek działających w obszarze hostingu i domen przez R22, która w ten sposób osiągnęła 25 proc. udział w rumuńskim rynku hostingowym i pozycję lidera. R22 kontynuuje strategię międzynarodowego wzrostu i we współpracy z Funduszem nabywa kolejne spółki.