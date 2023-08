Polskie firmy nie mają wyjścia. Muszą inwestować, bo przegrają

Wysoka inflacja i duże koszty realizacji ograniczają inwestycje. Firmy z branż energochłonnych będą jednak zmuszone inwestować, by pozostać konkurencyjne na rynku.

W ocenie Głównego Urzędu Statystycznego wysoka inflacja oraz duże koszty realizacji są głównymi barierami, które ograniczają inwestycje w tym roku. Czy fakt, że jednak inflacja obniża się, oznacza, iż już w przyszłym roku będzie tylko lepiej?

- W tyle głowy powinniśmy mieć jednak, że dane, które publikuje GUS, mogą w pewnej skali odbiegać od faktycznych, ponoszonych przez firmy nakładów inwestycyjnych.

Z danych dotyczących PKB (Produktu Krajowego Brutto - przyp. red.) wynika, że inwestycje firm zatrudniających więcej niż 20 osób realnie rosły w tym roku w tempie 10-procentowym. Dotyczy to odczytu za drugi kwartał, więc nie jest tak źle.

Te rozbieżności w ocenie statystycznej są dość częste. Mowa była jakiś czas temu, że nakłady w tym roku będą niższe od tych w 2022 roku. Ale tak się nie stało - i to dobra wiadomość. Na pewno inflacja sprawia, że trudniej jest pewne rzeczy zorganizować i przewidywać wszystkie z tym związany koszty. To może być - i pewnie dziś nadal jest - bariera.

Przedsiębiorcy patrzą też na inne wskaźniki - nie tylko na samą inflację. W ubiegłym roku inflacja konsumencka sprawiła, że mieliśmy ogromne problemy z cenami materiałów budowlanych, które potrafiły rosnąć w tempie przekraczającym 20 procent (średnio) w skali roku. W poszczególnych segmentach notowano nawet trzycyfrowe wzrosty... Ta sytuacja stabilizuje się i ceny powinny odgrywać coraz mniejszą rolę.

W tym momencie wzrost cen materiałów budowlanych jest niewiele większy, a nawet w wielu przypadkach niższy od wskaźnika inflacji. W mojej ocenie można się spodziewać stabilizacji w kolejnych miesiącach, co jest dobrą wiadomością. Pod tym względem będzie łatwiej. Ceny producenta - prowokowane wysokimi cenami energii, gazu oraz ograniczeniami w dostępie do pewnych surowców - teraz będą niższe, znacząco niższe.

A czego możemy się spodziewać w drugiej połowie tego roku?

- Sama wielkość inwestycji realnie będzie rosnąć wolniej niż w pierwszych kwartałach tego roku - i tutaj głównym problemem, na który chcę zwrócić uwagę - jest jednak samo spowolnienie gospodarcze.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Drugi kwartał był bardzo dobry pod względem wyników finansowych przedsiębiorstw; obserwowaliśmy wzrosty rentowności prowadzonych biznesów, ale - wraz z pogorszeniem się wyników - będziemy mieli do czynienia z decyzjami o chwilowym ograniczeniu inwestycji. Wzrost obserwować będziemy raczej po stronie jednostek sektora publicznego, samorządu terytorialnego, a nie przedsiębiorstw.

Czy można jednak wskazać branże, które będą w wyścigu inwestycyjnym w czołówce? Takie, które jeśli właśnie teraz zainwestują, najbardziej na tym zyskają?

- Wiadomo, że dziś muszą inwestować branże energochłonne: hutnictwo, przetwórstwo metali, producenci materiałów dla potrzeb budownictwa, sektor chemiczny i pewnie jeszcze wiele innych.

Firmy energochłonne - bez względu na problemy - muszą wdrażać nowe technologie

Dla nich bowiem koszt wzrostu cen energii elektrycznej jest czymś, co długoterminowo zagraża ich konkurencyjności i może podważyć sens opłacalnego prowadzenia biznesu. Inwestycje są w związku z tym koniecznością... W Polsce rozwija się bardzo dużo inwestycji związanych z nowoczesną energetyką. To będą sektory, które warto obserwować.

W tym momencie mamy jeszcze względnie dobre wyniki związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. Ale w przyszłym roku nadejdzie okres przejściowy między dwiema perspektywami unijnymi. Będziemy mieć do czynienia z ograniczeniem aktywności samorządów, pewne działania będą wstrzymane albo ograniczane. Firmy budowlane w związku z tym mogą mieć pewne problemy.

Czy fakt, że w 2024 roku odbędą się w Polsce wybory samorządowe, nie będzie oznaczał pewnego zawieszenia w podejmowaniu decyzji o lokalnych inwestycjach?

- Ciężko dokładnie powiedzieć, jak będzie naprawdę... Wydaje się, że - pomimo zmian, które są możliwe w samorządach - działania dotyczące najważniejszych wyzwań inwestycyjnych są zgodne - bez względu na to, kto ewentualnie obejmie na tym szczeblu władzę.

Brak środków unijnych z racji rozliczeń starej perspektywy finansowej może ograniczyć pulę pieniędzy dostępnych w samorządach

Raczej gdybyśmy patrzyli na skalę zjawiska, to jednak wyczerpanie się środków z obecnej perspektywy unijnej i oczekiwanie na nowe środki może być większym wyzwaniem. W porównywalnym okresie pięć lat temu, gdy także był moment rozliczeniowy unijnych środków, inwestycje spadły wówczas o 10 procent.

A jaka może być rola kapitału zagranicznego w prognozowanych inwestycjach w naszym kraju?

W mojej ocenie to ważna rola. Z perspektywy ostatnich lat napływ kapitału zagranicznego pozostaje jednym z najwyższych w ciągu dekady. W minionym roku to było 5 procent Produktu Krajowego Brutto. W tym roku pewnie będzie mniej, ale mamy do czynienia z tendencją o charakterze globalnym.

Szacowane przeze mnie wyniki to będzie około 3,5 procent PKB - w najbardziej pesymistycznych założeniach. To jednak dalej takie wielkości, które są dobre. Mamy dość duże inwestycje w działy związane z usługami, niedawno poinformowano o projektach Intela czy Microsoftu. Z drugiej strony: wciąż rozwija się segment motoryzacyjny - i tutaj także można dostrzec duży udział kapitału zagranicznego. Warto również wspomnieć o biznesie związanym z odnawialnymi źródłami energii.