Polskie firmy odzyskały wiarę w giełdę. Jest coraz więcej debiutów

Największy debiut w historii warszawskiej giełdy - czyli IPO Allegro w 2020 r. - przetarł szlak dla kolejnych spółek szukających kapitału. Atrakcyjnych wycen można się spodziewać zwłaszcza w sektorze nowoczesnych technologii. To odzwierciedlenie światowych trendów.

Rekordy na GPW w 2020 r.

Boom na debiuty giełdowe

Spółki technologiczne na szczycie listy

Polska w 2020 roku odpowiadała za 1 proc. światowego rynku IPO pod względem wartości i 0,6 proc. pod względem liczby transakcji. Dla porównania rok wcześniej było to odpowiednio 0,01 proc. i 1 proc.Ubiegłoroczny wynik to zasługa oferty publicznej Allegro, największego IPO w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Największy polski e-commerce był drugim co do wielkości debiutem giełdowym w Europie w 2020 r. i dziesiątym debiutem giełdowym na świecie pod względem wartości.Ubiegły rok sprawił, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie znalazła się na światowej mapie rynków pierwotnych. W Europie była numerem pięć w zaszczytnym gronie giełd tradycyjnie uznawanych jako centra kapitału.- Liczymy, że pozytywny sentyment inwestorów i wzmożone zainteresowanie warszawskim parkietem będą kontynuowane w kolejnych latach, umożliwiając trwałe wejście GPW na mapę liczących się ośrodków giełdowych w Europie - mówi Bartłomiej Smolarek.Wzmożone zainteresowanie rynkiem kapitałowym w Polsce jest odzwierciedleniem trendu w Europie i na świecie. Po stosunkowo słabym 2019 r., ubiegły rok był okresem zwiększonej aktywności na rynku debiutów giełdowych na świecie, zwłaszcza w drugiej połowie roku.Z danych EY wynika, że w 2020 roku na światowych rynkach zadebiutowały 1363 podmioty, a wartość ofert publicznych wyniosła 268 mld dolarów. To wzrost odpowiednio o 19 proc. i 29 proc. rok do roku. Wartość ofert publicznych na świecie w 2020 r. była najwyższa od 2010 r.- Liczne grono podmiotów przygotowujących się do debiutów giełdowych na światowych giełdach pozwala patrzeć optymistycznie na aktywność na globalnym rynku pierwotnym w pierwszej połowie 2021 r. Wspomagać ten trend będzie wysoka płynność i optymizm towarzyszący coraz większej dostępności szczepionki na koronawirusa. Uzgodnione warunki Brexitu również będą wspierały aktywność na rynku pierwotnym, dzięki zwiększonej przejrzystości zasad współpracy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią - ocenia Paul Go, EY global IPO leader.Zarówno pod względem liczby debiutów, jak również ich wartości, kolejny rok z rzędu na szczycie zestawienia znalazły się spółki technologiczne, czyli związane m.in. z segmentem komputerowym, elektronicznym, internetowym i oprogramowania, usług IT. W 2020 r. na świecie zadebiutowało ich 324, a wartość ofert publicznych wyniosła 89,08 mld dolarówW 2020 roku na drugą pozycję pod względem liczby debiutów awansowały spółki z sektora przemysłowego, ale pod względem wartości ofert drugie miejsce zajęły firmy z sektora ochrony zdrowia, które w minionym roku zdecydowanie zwiększyły wartość ofert w porównaniu z poprzednimi latami.Rozwój pandemii zwrócił uwagę inwestorów na ten sektor, a na giełdzie w drugim półroczu zadebiutowali między innymi europejscy producenci szczepionki na COVID-19: BioNTech SE i CureVac.W 2020 roku na giełdzie w Amsterdamie zadebiutował InPost, operator sieci paczkomatów założony przez Rafała Brzoskę.