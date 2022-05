Polskie firmy poligraficzne nie boją się zagranicznej konkurencji

Polska branża poligraficzna jest tak samo lub nawet lepiej przygotowana do konkurowania niż podmioty zagraniczne – tak uważa ponad dwie trzecie firm poligraficznych. Jedna czwarta przedsiębiorstw jest zdania, że krajowy sektor poligraficzny ma lepsze i nowsze parki maszyn i urządzeń (MiU), a 41 proc. ocenia, że konkurencyjność posiadanych parków MiU jest podobna. Aby utrzymać ten poziom, trzeba jednak poradzić sobie z wieloma wyzwaniami, z których największym są wzrosty ceny surowców i ich gorsza dostępność.

Zdolność do konkurowania przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce znacząco wzrosła - wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce.

W 2021 roku firmom poligraficznym udało się zdobyć nowych klientów oraz zdywersyfikować rynki zbytu. Sprzedaż krajową zwiększyła co druga firma, a co trzecia także eksport.

Lepsze oceny zdolności do konkurowania przedsiębiorstw poligraficznych są pochodną zrealizowanych i planowanych inwestycji.

Zdolność do konkurowania przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce znacząco wzrosła - wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce. Sub-indeks MiU dla tej branży wynosi obecnie 53,70 pkt i w relacji do pomiaru z jesieni 2020 roku wzrósł aż o 20,65 pkt. Wartość wskaźnika jest wyższa niż przed badaniem zrealizowanym jeszcze przed pandemią Covid-19.

Index MiU przyjmuje wartości w skali od 0 do 100 pkt. Im wyższy odczyt, tym wyższa ocena zdolności firm do konkurowania, bardziej skupiają się one na inwestycjach w rozwój parków maszyn i urządzeń, automatyzacji oraz m.in. zwiększają skalę sprzedaży krajowej i zagranicznej.

– Firmy poligraficzne odbudowały swoją zdolność do konkurowania, która obniżyła się po pierwszej fali pandemii Covid-19. W 2021 roku przedsiębiorstwom udało się zdobyć nowych klientów oraz zdywersyfikować rynki zbytu. Jak wynika z naszego badania, w ubiegłym roku sprzedaż krajową zwiększyła co druga firma z tej branży, a co trzecia także eksport. Ponadto prawie 34 proc. firm informowała o większej dywersyfikacji klientów. Te wyniki oraz znacząca poprawa w obszarze inwestycji w parki maszyn i urządzeń oraz ich automatyzację, są głównymi motorami wyższej zdolności do konkurowania - mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce. - Przed firmami stają jednak nowe, poważne wyzwania, z którymi będą musiały się zmierzyć firmy w tym roku. Wśród niech jest przede wszystkim stale rosnąca inflacja i wzrost kosztów surowca, a także jego brak, który wzmógł się na początku tego roku, gdy pojawiły się pierwsze problemy z dostępem np. do papieru - dodaje

Wyższa konkurencyjność

Poprawę konkurencyjności potwierdzają sami przedsiębiorcy z branży poligraficznej. 38 proc. ankietowanych w badaniu Siemens Financial Services w Polsce oceniło, że w zeszłym roku poprawiło swoje przygotowanie do konkurowania. Ponadto blisko połowa (46 proc.) badanych prognozowała, że poprawi je także w tym roku.

Firmy poligraficzne lepiej oceniły również konkurencyjność całej branży na tle firm zagranicznych. 25 proc. ankietowanych uważa, że sektor poligraficzny jest bardziej konkurencyjny i posiada lepsze oraz nowsze parki maszyn i urządzeń (MiU). Z kolei zdaniem 41 proc. badanych stan parków MiU jest podobny. Jest to znacząco lepszy wynik niż jeszcze jesienią 2020 roku, gdy te oceny wynosiły odpowiednio 14 i 27 proc.

Lepsze oceny zdolności do konkurowania przedsiębiorstw poligraficznych są pochodną zrealizowanych i planowanych inwestycji. Według badania Siemens Financial Services w Polsce, rok temu nakłady na odnowienia parków maszyn i urządzeń (MiU) zwiększyło 45 proc. ankietowanych firm. W przyszłości inwestować w MiU planowało 49 proc. Podobnie było w przypadku automatyzacji procesów produkcji. W ubiegłym roku jej poziom zwiększyło 39 proc., a w przyszłości podnosić automatyzację chciała połowa ankietowanych firm.

Czytaj: Mamy najdroższe drewno w Europie. To niespotykana dotąd sytuacja

Rok pełen wyzwań

Firmy poligraficzne chętnie wykorzystują środki zewnętrzne do finansowania maszyn i urządzeń. Korzysta z nich łącznie ponad 71 proc. ankietowanych z tej branży. Prawie 20 proc. finansuje park maszyn i urządzeń wyłącznie ze środków zewnętrznych. Z kolei ponad 52 proc. dywersyfikuje finansowanie łącząc środki zewnętrzne z własnymi.

Przed branżą poligraficzną stoi wiele wyzwań, które wpływają na cały sektor i z którymi będą musiały się zmierzyć firmy w 2022 roku, aby utrzymać lub podnieść konkurencyjność. Ankietowani przedsiębiorcy najczęściej wymieniali w tym kontekście wzrosty cen surowców i komponentów (61 proc.) oraz ich gorszą dostępność (53 proc.). Firmy często wskazywały także na problemy związane z dostępnością odpowiednich pracowników (22 proc.).

Czytaj: Ceny papieru wzrosły trzykrotnie, sytuacja robi się dramatyczna

- Aby utrzymać wzrosty zarówno w sprzedaży krajowej, jak i eksporcie, kluczowe jest utrzymanie wysokiej efektywności, jakości produktów oraz dynamiki produkcji. Do tego dochodzą kolejne wyzwania np. rosnąca inflacja. Wszystkie te czynniki powodują, że przedsiębiorcy powinni stale dbać o jak najbardziej nowoczesny i wydajny park maszynowy. Poza wysoką podwyżką cen surowców, transportu i energii elektrycznej, nadal utrzymuje się problem braku dobrze wykwalikowanej kadry pracowników. Automatyzacja procesów produkcji oraz nowoczesny park MiU jest odpowiedzią na te potrzeby rynku – komentuje Grzegorz Jarzębski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl