Polskie firmy są aktywne na rynkach zagranicznych

Wyższe dane GUS dotyczące eksportu i importu za 2021 r. to efekt ożywienia światowej i polskiej aktywności po spadku covidowym; cieszy mnie, że polscy przedsiębiorcy odważnie zdobywają zagraniczne rynki - wskazał w komentarzu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef MRiT odnosząc się do piątkowych danych GUS zwrócił uwagę, że w 2021 r. polski eksport finalnie wzrósł o 20,1 proc. - do 288,1 mld euro, a import o 26,3 proc. - do 289,6 mld euro. "To więcej niż wskazywały wstępne dane z lutego, które mówiły o wzroście eksportu o 19,1 proc., a importu o 24,8 proc." - zaznaczył.

Według Budy, wyższa dynamika wzrostu to w dużej mierze efekt ożywienia światowej i polskiej aktywności po spadku w covidowym 2020 roku. "Szczególnie cieszą mnie decyzje naszych przedsiębiorców o odważnej ekspansji na odległe, nowe rynki zbytu. Mamy konkurencyjne towary, z którymi nie boimy się wychodzić na globalne rynki" - podkreślił minister.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego w 2021 r. wyniósł 1,5 mld euro wobec szacowanych wcześniej 0,6 mld euro. Wartość eksportu wyniosła 288,1 mld euro (wzrost o 20,1 proc.), a importu 289,6 mld euro (wzrost o 26,3 proc.).

