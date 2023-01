Polskie firmy wyróżniają się przejęciami

Polska w 2022 r. kolejny raz wyróżniła się jako jeden z głównych rynków fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej. Polacy dokonali aż 250 transakcji. Ich wartość osiągnęła najwyższy od dekady poziom 15,97 mld euro, głównie dzięki wartej 7,9 mld euro fuzji Orlenu i PGNiG.

Jak wynika z raportu „Emerging Europe M&A Report 2022/2023” autorstwa analityków EMIS (ISI Emerging Markets Group) oraz kancelarii CMS, rynek fuzji i przejęć (M&A - ang. mergers and acquisitions) w Europie Środkowo-Wschodniej pozostał w 2022 r. zaskakująco aktywny.

Dane z należącej do EMIS bazy DealWatch wskazują, że nawet presja związana z wojną w Ukrainie, następstwami pandemii COVID-19 i coraz trudniejszym otoczeniem gospodarczym nie wpłynęła mocno negatywnie na dynamikę.

Wychodzi zatem na to, że Europa Środkowo-Wschodnia jest w tym zakresie zahartowana.

Megatransakcje, czyli takie, na które przeznaczono ponad 1 mld euro, tym razem okazały się rzadkością

W 2022 r. aktywność M&A w Europie Środkowo-Wschodniej była nawet nieznacznie lepsza niż w 2021 r. Liczba transakcji wzrosła o 5,6 proc. do 1229, w porównaniu z 1164 w 2021 r.

Najważniejsze, że ponownie było ich więcej niż w pandemicznym 2020 r. Całkowita wartość spadła ze szczytowego poziomu 41,31 mld euro w 2021 r. o 20,3 proc. do 32,93 mld euro w 2022 r., ale po raz kolejny była wyższa niż w 2020 r.

Megatransakcje, czyli takie, na które przeznaczono ponad 1 mld euro, tym razem okazały się rzadkością, gdyż tylko 3 zostały na tyle wycenione, podczas gdy w 2021 r. każda z 10 największych transakcji osiągnęła lub przekroczyła tę kwotę.

Trzy największe branże pod względem wartości odnotowanych transakcji to: górnictwo (7,98 mld euro); nieruchomości i budownictwo (7,82 mld euro); energetyka (4,03 mld euro).

Największą transakcją w 2022 roku w całej Europie Środkowo-Wschodniej o wartości 7,9 mld euro była fuzja polskich państwowych firm energetycznych PKN Orlen oraz PGNiG.

Natomiast, jeśli chodzi o liczbę transakcji w danym sektorze, zestawienie wygląda następująco:

telekomunikacja i IT (336), nieruchomości (205), produkcja (170).

- Fuzja PKN Orlen i PGNiG domyka proces konsolidacji sektora energetycznego w Polsce pod skrzydłami Orlenu, po wcześniejszych przejęciach Energi i Lotosu - zaznacza Andrzej Żurawski, ekonomista EMIS (ISI Emerging Markets Group).

-Tym razem udało się także uniknąć kontrowersji, jakie pojawiły się przy okazji fuzji z Lotosem, w wyniku której koncern został zmuszony do sprzedaży dużej części udziałów w Rafinerii Gdańskiej. W tym przypadku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zażądał jedynie sprzedaży spółki Gas Storage Poland, odpowiedzialnej za wypełnianie magazynów z gazem. Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym nowym właścicielem zostanie państwowa spółka Gaz-System - komentuje Andrzej Żurawski.

Polacy w 2022 roku okazali się także największymi inwestorami w Europie Środkowo-Wschodniej spośród pozostałych krajów regionu

Polska, głównie dzięki fuzji państwowych firm energetycznych, w 2022 r. po raz kolejny wyróżniła się jako główny rynek M&A w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie dość że największa transakcja z całego regionu należała właśnie do naszego kraju, to łączna wartość polskich transakcji M&A osiągnęła najwyższy od dekady poziom 15,97 mld euro. To wzrost o jedną trzecią w stosunku do 2021 r. Liczba transakcji spadła jednak o 7 proc. do 250.

Polacy w 2022 roku okazali się także największymi inwestorami w Europie Środkowo-Wschodniej spośród pozostałych krajów regionu, przeznaczając na transakcje aż 10,3 mld euro. Na drugim miejscu, z prawie trzykrotnie mniejszą wartością inwestycji znaleźli się Czesi - 3,1 mld euro. Podium zamknęli Węgrzy z 1 mld euro.

Aktywność M&A Europy Środkowo-Wschodniej w 2022 r. wzrosła w porównaniu do 2021 r., potwierdzając niezmienną atrakcyjność rynku nawet tak w trudnych czasach. Instytucje zajmujące się fuzjami i przejęciami pokazały, że potrafią z łatwością dostosować się do nowych okoliczności.

Mimo że mogą wykazywać większą ostrożność w dążeniu do celów, analitycy EMIS wskazują, że poziom transakcji pozostał solidny. Choć obecna sytuacja gospodarcza i geopolityczna powoduje niepewność oraz niestabilność, prawnicy kancelarii CMS z całego świata potwierdzają, że jurysdykcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są dobrze przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom (źródło: EMIS & CMS „Emerging Europe M&A Report 2022/2023”).

ISI Emerging Markets Group to dostawca informacji (danych, analiz, badań, raportów) makroekonomicznych, spółkowych i branżowych na temat rynków wschodzących i rozwiniętych. Firma posiada 20 biur na całym świecie oraz zespół konsultantów, analityków, programistów, inżynierów, specjalistów od danych i treści (ponad 500 osób zatrudnionych).

