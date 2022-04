Polskie firmy zarabiają na US Army, a będzie jeszcze lepiej

Zwiększająca się od kilku lat obecność sił amerykańskich w Polsce już zaowocowała większą liczbą zamówień. Polskie firmy coraz śmielej z nich korzystają. O tym, że zamówienia dla armii amerykańskiej i szerzej – sił NATO – mogą w najbliższych latach zaowocować intratnymi kontraktami dyskutowano podczas sesji „Międzynarodowe zamówienia publiczne” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Agresywne poczynania Rosji spotkały się z odpowiedzią NATO. Polska jako wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego gości na swoim terytorium coraz więcej żołnierzy i personelu NATO. Dla polskich firm to szansa na kontrakty.

Zobacz też: Resort rozwoju: zamówienia dla armii USA szansą dla polskich firm

- Od 2014 roku - po rewolucji godności w Ukrainie i po aneksji Krymu ilość amerykańskich wojsk w Polsce wzrasta. Mamy dziewięć baz amerykańskich i pięć baz NATO. Na stałe przebywa w naszym kraju 300 żołnierzy amerykańskich, rotacyjnie 5 do 7 tysięcy. W Polsce odbywają się też ćwiczenia wojskowe. Polska jest obecnie na czwartym miejscu w Europie pod względem obecności żołnierzy USA - wymieniała podczas dyskusji Anastasiia Vasylenko, dyrektor programów logistycznych w Poland-U.S. Operations.

Czytaj również: Zamówienia publiczne szerzej otwarte dla mniejszych firm

Jej zdaniem to ogromna szansa dla polskich firm, bowiem rosnąca obecność sił NATO oznacza coraz większą liczbę zamówień – od drobnych, opiewających na kilkadziesiąt tysięcy dolarów do dużych – takich jak udział Zakładów Lotniczych nr 2 w programie obsługi technicznej F-16.

- Polskie firmy wykazują coraz większe zainteresowanie tymi przetargami, ale nie wykorzystują jeszcze w pełni swojego potencjału - twierdzi Vasylenko, dodając, że najbliższe lata mogą przynieść wysyp nowych zamówień – agresja Rosji na Ukrainę zmieniła sytuację, można oczekiwać dalszego zwiększania obecności NATO w Polsce (zatem i nowych zamówień). Drugim trendem będzie militaryzacja Europy – kolejne kraje zapowiadają zwiększenie liczebności armii i zakupy nowego sprzętu.

To może oznaczać znaczne zwiększenie zamówień, przy czym nie będą one dotyczyć jedynie branży zbrojeniowej. Armia potrzebuje również cywilnych towarów i usług. Anastasiia Vasylenko przestrzega jednak, że droga do tych kontraktów nie jest łatwa.

- Wojskowe przetargi są jedynymi z najbardziej specyficznych – wymagają od firm znacznie większej aktywności i elastyczności - stwierdziła.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl