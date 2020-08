Polskie firmy zyskają potężne wsparcie

Oczywiście trzeba wykonać jeszcze dużo pracy, żeby polscy przedsiębiorcy mogli sięgnąć po nowe unijne środki pomocowe, ale jesteśmy w bardzo dobrym punkcie wyjściowym. To, co robiliśmy wcześniej, jeśli chodzi o rozdysponowanie środków unijnych, bardzo dobrze wpisuje się w filozofię nowego budżetu Unii i Funduszu Odbudowy - ocenia Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji w KPMG w Polsce

- Dotychczas budżet Europejski powstawał dzięki składkom państw członkowskich. Jeżeli potrzeba więcej pieniędzy na odbudowę europejskiej gospodarki, należy albo zwiększyć składki, albo zaciągnąć dług. Jego wspólne podjęcie świadczy bez wątpienia o nowatorskim podejściu. Można oczywiście mówić na temat plusów i minusów tego rozwiązania, ale gdy się stoi przed pilną potrzebą pozyskania dodatkowych pieniędzy, potrzebne jest nieszablonowe działanie.Druga rzecz to specjalny charakter ustaleń. Nie jest to tylko kolejny budżet UE, ale program przystosowany do zmierzenia się z trudnymi realiami gospodarczymi. Mocniej alokowany w pierwszym okresie ram wieloletnich ma być istotnym impulsem do rozwoju, szansą do wskoczenia na lepszą pozycję konkurencyjną europejskiej gospodarki. To nie mają być tylko pieniądze na zachowanie miejsc pracy i jakieś tam przeżycie. Te środki mają dać gospodarce nową, lepszą jakość w postaci rozwoju przemysłu 4.0 i digitalizacji. Mowa jest też o przewartościowaniu łańcuchów dostaw, reindustrializacji i odpowiedzialnym podejściu do środowiska.- Oczywiście trzeba wykonać jeszcze dużo pracy, żeby polscy przedsiębiorcy mogli sięgnąć po te środki, wszystko się dopiero dzieje, ale jesteśmy w bardzo dobrym punkcie wyjściowym. To, co robiliśmy wcześniej, jeśli chodzi o rozdysponowanie środków unijnych, bardzo dobrze wpisuje się w filozofię nowego budżetu Unii i Funduszu Odbudowy. Mam na myśli m.in. reindustrializację, innowacje, digitalizację.Wiele programów, z których korzystali lub nadal korzystają polscy przedsiębiorcy, po pewnym dostosowaniu będzie gotowych do świadczenia nowego wsparcia. Oczywiście inne programy trzeba będzie tworzyć na nowo albo przygotować fuzję programów wcześniejszych. Jednak przy pewnym wysiłku administracji jesteśmy w stanie bardzo sprawnie te programy wdrożyć już w 2021 roku.Czytaj także: Wicepremier zapowiada: powstanie lista projektów finansowanych z Funduszu Odbudowy - Tak, zgadzam się z tą opinią, ale same pieniądze bez pomysłu biznesowego nic nie znaczą. Patrząc jednak na to, jak wiele firm po roku 2014 skorzystało z unijnych środków (perspektywa 2014-2020 przeznaczona była w szczególności dla gospodarki, w przeciwieństwie do tej z lat 2007-2013 przeznaczonej na cele publiczne - red.), jak się unowocześniło, podejmując projekty rozwojowe, można mieć nadzieję, że problemu z pomysłami nie będzie. Jeśli środki unijne będą mądrze dystrybuowane, to dla wielu firm będą mocnym silnikiem.RozmawiałNowy budżet UE będzie jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Sesja odbędzie się 2 września 2020 r.,w godz. 12.30-14.00.