Polskie i emirackie organizacje podpisały wspólne umowy

Podczas Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego, towarzyszącemu Expo w Dubaju, podpisano trzy umowy między polskimi i emirackimi instytucjami gospodarczymi. Jedna z nich ma umożliwić polskim firmom łatwiejszy dostęp do handlu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Pierwsza z umów została podpisana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Dubai Multi Commodities Centre. Ze strony PAIH umowę sygnował wiceszef Agencji Grzegorz Słomkowski, a ze strony DMCC przewodniczący Ahmed Bin Sulayem. DMCC to dedykowane globalne centrum dla ponad 19 tys. firm z wielu różnych branż i sektorów, od usług agro, energii i usług finansowych po diamenty, złoto i metale nieszlachetne. Podpisując umowę polskie firmy mogą uzyskać dostęp do relacji handlowych bezpośrednio z Dubajem, ZEA i kluczowymi rynkami towarowymi na świecie.

Druga umowa została podpisana przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz Etihad Credit Insurance (ECI). W imieniu KUKE umowę podpisał przewodniczący Janusz Władyczak a ze strony ECI - również przewodniczący Massimo Falcioni.

Trzecia umowa została sygnowana przez przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) a UAE Federation of Chambers of Commerce and Industry (FCCI). Ze strony KIG umowę podpisał wiceprzewodniczący Stefan Bekir Assanowicz, a ze strony ZEA sekretarz generalny organizacji Humaid Ben Salem.

Jak wyjaśniono, podpisana przez KIG umowa o współpracy z Federacją Izb Przemysłowo-Handlowych ZEA uszczegóławia wcześniejszą umowę z 2009 roku. Strony podpisały też aneks do tej umowy tworzący Emiracko-Polską Radę Biznesu.

