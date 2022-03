Polskie IT dla Ukrainy – walka z dezinformacją i aplikacje dla uchodźców

Aplikacje i inne rozwiązania software’owe ułatwiające niesienie pomocy humanitarnej oraz walka z dezinformacją w sieci – to działania podjęte w związku z wojną na Ukrainie przez firmy z branży informatycznej w ramach inicjatywy Polskie IT dla Ukrainy.

Z myślą o uchodźcach przebywających i napływających do Polski specjaliści z przedsiębiorstw zrzeszonych w organizacjach ICT na bieżąco tworzą rozwiązania ułatwiające niesienie pomocy.

"Tak powstała m.in. aplikacja dla konsulatu Ukrainy, a niedługo będziemy mogli przekazać również aplikację dla wolontariuszy na granicy, która ułatwi im skoordynowanie zapisów, szukanie pomocy, noclegu etc. Stale rozwijamy i zabezpieczamy przed cyberatakami także już istniejące rozwiązania, które powstały na początku konfliktu zbrojnego w ramach indywidualnych inicjatyw firm członkowskich. A jest ich naprawdę dużo" - podkreśla executive director w SoDA i koordynatorka akcji Polskie IT dla Ukrainy Marta Kępa.

Zapotrzebowanie można zgłaszać na adres e-mail: ukraina@sodapl.com.

Dzięki inicjatywie firmy IT współpracują już z 30 organizacjami pozarządowymi. Wśród realizowanych dla nich projektów znajdują się te łączące uchodźców z osobami oferującymi transport i/lub nocleg; pomagające w koordynacji pracy i zasobów ludzkich na granicy oraz na dworcach; wspierające logistykę, np. bezpieczny transport pacjentów z Ukrainy do Polski, czy ułatwiające fundraising. W dalszej perspektywie rozważane jest uruchomienie specjalnego call center, do którego kierowani byliby wszyscy migranci. Tu Polskie IT dla Ukrainy w znacznej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu Tech To The Rescue w zakresie działalności organizacji pozarządowych.

Toczą się również rozmowy z dostawcami sprzętu na temat możliwości przekazania go dla potrzebujących uchodźców. Udało się już zakupić i przekazać komputery, drukarko-skanery i osprzęt do montażu infrastruktury IT (stojaki, routery, kable).

Innym ważnym elementem pomocy Ukrainie jest walka z dezinformacją pojawiającą się w sieci. W najbliższych dniach utworzona zostanie grupa ekspercka, w skład której wejdą przede wszystkim podmioty specjalizujące się w obszarze tzw. fact-checkingu. Jej zadaniem będzie koordynacja działań, które w sposób zautomatyzowany pomogą wyeliminować nieprawdziwe informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, a także zwiększą świadomość społeczeństwa w zakresie weryfikacji treści.

Dużą akcją prowadzoną obecnie w ramach projektu jest zbiórka charytatywna Polski TECH i biznes dla walczącej Ukrainy #CyberBridge na rzecz Fundacji Ukraina. W zakładce zbiórki w serwisie zrzutka.pl codziennie aktualizowana jest lista potrzeb zgłaszanych przez stronę ukraińską za pośrednictwem fundacji, która następnie z zebranych środków finansuje odpowiednie zakupy. Do tej pory udało się w ten sposób zamówić i dostarczyć na tereny objęte wojną środki medyczne oraz sprzęt taktyczny za kwotę ponad 620 tys. zł.

"Skuteczna pomoc w obecnej sytuacji jest możliwa tylko przy ścisłej współpracy zaangażowanych. Środki z naszej zbiórki trafiają do Fundacji Ukraina, przy pomocy której możemy realizować zamówienia medykamentów oraz rzeczy technicznych i taktycznych - w zależności od aktualnych potrzeb. Dzięki dużym kwotom pochodzącym ze zbiórki możemy więc realizować większe zamówienia w korzystniejszych cenach i w krótszym czasie" - podkreśla CEO KYOTU Technology & 25wat i koordynator akcji Polskie IT dla Ukrainy Mateusz Romanow.

"Działamy w sposób transparentny, od współpracy ze zweryfikowanymi partnerami po rozliczenie wydatków przez fundację" - zapewnił.

Na zbiórkę Polski TECH i biznes dla walczącej Ukrainy #CyberBridge datek może wpłacić każda osoba fizyczna lub firma, bez względu na sektor, w jakim działa. Przedsiębiorstwa z obszaru szeroko rozumianego IT mają natomiast możliwość włączenia się w inicjatywę Polskie IT dla Ukrainy również od strony koncepcyjnej i wykonawczej. Wszelkie informacje na temat projektu i możliwości jego wsparcia dostępne są na stronie www.polskieit.pl oraz pod adresem: ukraina@sodapl.com.

Organizatorami przedsięwzięcia Polskie IT dla Ukrainy są: Software Development Association Poland (SoDA) - inicjator projektu, Fundacja Digital Poland, Fundacja Tech to The Rescue, ITCorner, Just Join IT, KIGEiT, Klaster CyberMadeInPoland, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

