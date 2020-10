Polskie lotniska czekają na wsparcie. Wiemy, na co przeznaczą pieniądze

Polskie porty lotnicze walczą o przetrwanie. W oczekiwaniu na obiecaną pomoc finansową, planują już, na co przeznaczą te środki. Dla dużej części lotnisk są one niewystarczające – będą się one starać o dodatkowe wsparcie – rządowe lub samorządowe.

Komisja Europejska zaakceptowała pomoc finansową dla polskich lotnisk.

Do podziału między polskie lotniska ma być około 32 mln euro czyli nieco ponad 142 mln złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia mają znaleźć się w specjalnym rozporządzeniu, na które lotniska czekają od kilku miesięcy.

Wszystkie porty lotnicze poniosły dotkliwe straty w związku z zawieszeniem lotów. Wysokość kwoty pomocy to dla niektórych kwestia przetrwania na rynku. Zarządzający lotniskami mają wątpliwości, czy te środki wystarczą.