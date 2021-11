Polskie PKB per capita stanowi blisko 70 proc. średniej państw OECD

W chwili przystąpienia Polski do OECD nasze PKB per capita stanowiło 40 proc. średniej państw OECD, dziś to blisko 70 proc. - mówił minister rozwoju i technologii Piotr Nowak na konferencji z okazji przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Przystępując do OECD polskie PKB per capita stanowiło 40 proc. średniej państw OECD, dziś wynosi blisko 70 proc. Polska w regionie Europy Środkowej stała się motorem wzrostu gospodarczego. W ostatnim 20-leciu w UE osiągnęliśmy największy wzrost udziału w wytwarzaniu PKB - zaznaczył Piotr Nowak.

Fundamentalna zmiana, która miała miejsce w polskiej gospodarce w latach 90. ubiegłego wieku, była możliwa, m.in. dzięki pomocy OECD, która wsparła nasz kraj w opracowaniu kluczowych reform zarówno gospodarczych, jak i w zakresie polityki publicznej, w tym w sektorze edukacji czy zatrudnienia.

Polska po dziś dzień stanowi inspirujący przykład dla innych byłych państw komunistycznych tego, jak dokonać udanej transformacji w kierunku gospodarki rynkowej i z sukcesem konkurować na rynku globalnym - powiedział sekretarz generalny OECD Mathias Cormann.

Szef resortu rozwoju i technologii podczas wystąpienia w Warszawie zaznaczył, że 25 lat temu nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem OECD. Podkreślił, że organizacja ta była "pierwszą instytucją świata zachodniego o charakterze integracyjnym, do której Polska została przyjęta po odzyskaniu suwerenności i przemianach ustrojowych".



25 lat temu Polska stała się pełnoprawnym członkiem #OECD. Organizacja była pierwszą instytucją świata zachodniego o charakterze integracyjnym, do której nasz kraj został przyjęty po odzyskaniu suwerenności i przemianach ustrojowych – min. #PiotrNowak

