Polskie sankcje wobec Rosji są głównie manifestacją

Sejm uchwalił tzw. ustawę sankcyjną - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję. Według Kamila Sobolewskiego, głównego ekonomisty Pracodawców RP tylko szybkie wprowadzanie kolejnych sankcji może wyhamować rosyjską gospodarkę.

Główny ekonomista Pracodawców RP zwraca uwagę, że uchwalone przez parlament sankcje mają charakter manifestacji politycznej, która ma zachęcić inne kraje do zwiększenia politycznego i gospodarczego nacisku na Rosję i Białoruś

Na krajową listę podmiotów objętych sankcjami trafią osoby i firmy, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję Rosji na Ukrainę bądź są z takimi osobami albo podmiotami związane.

Eksperci liczą, że zapisy ustawy będą przez rząd wykorzystywane w odpowiedzialny sposób, chroniący polską gospodarkę i polskie firmy przed niechcianymi i niezamierzonymi negatywnymi skutkami ubocznymi.

Posłowie odrzucili poprawkę Senatu o zakazie importu gazu LPG z Rosji. Sejm nie zgodził się także na senacką propozycję, aby o wpisie na listę sankcyjną decydował premier. O wpisie na nią będzie więc decydował, tak jak wcześniej zdecydował Sejm, szef MSWiA. Zamieszczani będą na niej ci, którzy wspierają rosyjską agresję oraz naruszenia praw człowieka i represje w Rosji lub na Białorusi.

Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, który z ramienia Rady Przedsiębiorczości, konsultował projekt ustawy na poszczególnych jej etapach, podkreśla, że sankcje uchwalone przez polski parlament mają zwrócić uwagę innych krajów, że muszą je wprowadzać szybko i skutecznie, aby dotkliwie uderzyć w gospodarkę Rosji i Białorusi.

Czytaj też: Dystrybucja między młotem a kowadłem - jak zapłacić Rosji za stal?

- Polskie sankcje traktuję przede wszystkim jako manifestację w polityce międzynarodowej, która ma sprowokować szeroki unijny konsensus co do stanowczego zaostrzenia sankcyjnego kursu, w tym decyzję całej Unii Europejskiej o uniezależnieniu się od rosyjskiej ropy i gazu. Skuteczność sankcji nałożonych przez nasz kraj warto oceniać z tej perspektywy, a nie przez pryzmat bolesności polskich sankcji dla Rosji - zwraca uwagę Kamil Sobolewski

Liczba krajów, które nakładają sankcje na Rosje powinna być coraz większa

Ekspert zwraca uwagę, że krytycznym elementem skuteczności sankcji jest solidarność krajów świata wobec rosyjskiej agresji, a cele polityczne muszą zostać zrealizowane zanim gospodarka rosyjska uodporni się na sankcje.

- Już wiemy, że Chiny czy Indie będą kontynuować "normalny biznes" z Rosjanami, natomiast to przecież nie zamyka drogi dla zachodniej dyplomacji do dialogu z wielkimi potęgami wschodu, Pojawia się pytanie, jaka oferta Zachodu przekonałaby Chiny do przyłączenia się do sankcji - podkreśla Kamil Sobolewski.

Główny ekonomista Pracodawców RP podkreśla, że dialog z państwami, które są niechętne karaniu Rosji będzie skuteczny tylko i wyłącznie, jeżeli zachodni świat pokaże solidarność.

Rosja może szukać partnerów biznesowych na Wschodzie

Eksperci biją na alarm - tylko wczesne wprowadzenie sankcje będą skuteczne, ponieważ nie rozwinęła się infrastruktura transportowa z Rosji w kierunku Chin i Pacyfiku.

- Jest prawdopodobne, że po rozbudowie tej infrastruktury Rosja nie tylko uodporni się na zachodnie sankcje, ale również będzie w stanie skutecznie uderzyć w kraje zachodnie kontrsankcjami, przy bardziej niż dzisiaj ograniczonych skutkach dla gospodarki rosyjskiej - ostrzega Kamil Sobolewski.

Wspólne działania Zachodu są niezbędne. W tym przypadku dobrą wiadomością jest stanowcza postawa Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii, natomiast bez wątpienia złą informacją jest mniej stanowczy kurs Unii Europejskiej oraz podziały w kwestii sankcji w ramach wspólnoty – zwraca uwagę ekspert Pracodawców RP

Trzeba zaszkodzić Rosji, a nie polskiej gospodarce

Konsekwencją wpisu na polską listę sankcyjną będzie przede wszystkim zamrożenie i zakaz otrzymywania zasobów finansowych oraz wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych. Główny ekonomista Pracodawców RP zwraca uwagę ryzyko nieuzasadnionego umieszczenia firm na liście sankcyjnej.

- Warto, żeby sankcje nie wstrzymały kluczowych dla kraju inwestycji, lecz odebrały podmiotom umieszczonym na rządowej liście możliwość wywierania wpływu i czerpania pożytków. Punktem odniesienia jest Gazprom Germania, którego operacje funkcjonują dalej pod nadzorem niemieckiej agencji rządowej, nie zostały wstrzymane - podaje przykład Kamil Sobolewski

Według głównego ekonomisty Pracodawców RP warto, by sankcje nie zwiększyły niepewności w biznesie wskutek groźby wypadnięcia z obiegu gospodarczego „niewinnych" firm. Obawa dotyczy błędnej klasyfikacji na przykład w związku z obecnością w akcjonariacie mniejszościowych współwłaścicieli rosyjskich.

Ustawa sankcyjna, która teraz trafiła na biurko prezydenta, zakazuje również stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Za naruszenie zakazu może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl