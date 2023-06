Polskie start-upy mają szansę na podbicie Brazylii

Centrum Łukasiewicz będzie wspierać krajowe start-upy w podbiciu brazylijskiego rynku. Polskim innowacyjnym firmom oferowane jest wsparcie mentorskie i nawet do 100 tysięcy złotych na ekspansję w największym kraju Ameryki Południowej.

Utworzona jako pomost między biznesem a nauką Sieć Badawcza Łukasiewicz pomoże polskim innowacyjnym firmom w ekspansji za oceanem. Eksperci i zaplecze naukowo-badawcze z ponad 30 instytutów wesprą akcelerator Brasilesia.

To inicjatywa biznesowa powołana przez brazylijskie i polskie organizacje, która zapewni najlepszym start-upom pomoc.

- Misją Sieci Badawczej Łukasiewicz jest wspieranie innowacyjności i rozwoju gospodarczego Polski. Chcemy, by wiedza polskich naukowców przekładała się na sukcesy biznesowe, dlatego zdecydowaliśmy o włączeniu się w działania akceleratora Brasilesia - powiedziała Magdalena Bohusz-Boguszewska, dyrektor departamentu komercjalizacji z Centrum Łukasiewicz, które koordynuje i planuje działania Sieci.

Decyzję o wsparciu ogłoszono w ambasadzie Brazylii, która jest partnerem inicjatywy.

- Dystans, który dzieli Polskę i Brazylię nie jest przeszkodą, co potwierdza liczna migracja z Polski do Brazylii w XIX i XX wieku. Będziemy inicjować dialog z firmami i lokalnymi władzami, by poznać potrzeby, z jakimi zmagają się nasze regiony i dopasować do nich rozwiązania technologiczne - powiedział ambasador Brazylii w Polsce, Haroldo de Macedo Ribeiro.

Organizatorami programu Brasilesia są Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Invento VC, Spinus, Federalny Uniwersytet w Viçosa oraz Park Technologiczny w Viçosa. Wybranych zostanie 6 start-upów, które odbędą 3-miesięczne programy szkoleniowe, obejmujące międzynarodowe skalowalnie biznesu, odkrywanie nowych rynków i klientów, czy pozyskiwanie kapitału od funduszy VC.

