Polskie wino świętomarcińskie kontra na Beaujolais Nouveau i Novello

Zgodnie z tradycją młode wino ze tegorocznych zbiorów we Włoszech trafia na stoły 6 listopada, francuskie Beaujolais Nouveau będzie pite 17 listopada, a polskie wino świętomarcińskie 11 listopada.

Polskie winnice produkują coraz lepsze wina, które trafiają na nasze stoły.

Winiarze oczekują wsparcia, aby mogli rozwijać swoje biznesy.

Globalne ocieplenie klimatyczne sprawia, że uprawa winnej latorośli w naszym kraju ma sens.

Zgodnie z wiekową tradycją we wszystkich krajach gdzie uprawia się winną latorośl zawsze w listopadzie oferowane jest klientom tak zwane młode wino z tegorocznych zbiorów.

Przyspieszona produkcja wymaga specjalnej technologii, aby można było maksymalnie skrócić cały proces od zbiorów, tłoczenia, fermentacji do butelkowania. Trwa to zaledwie kilka tygodni.

Od bardzo wielu lat na całym świecie świętowane jest pojawienie się w trzeci czwartek listopada francuskiego Beaujolais Nouveau. W tym roku 17 listopada w dziesiątkach tysięcy lokali degustowane będzie ze zbiorów 2022 roku. Nieco wcześniej we Włoszech bo już 6 listopada do sprzedaży trafiło Novello czyli młode wino. Nawiązując do tego pomysłu także polscy winiarze postanowili przygotować wino, które dawniej pito do gęsiny tradycyjnie podawanej w dniu świętego Marcina czyli 11 listopada.

Polski przemysł winiarski od ponad 15 lat rozwija się bardzo dobrze.

Nie jest tajemnicą, że globalne ocieplenie klimatyczne wpływa na to, że uprawa winnej latorośli możliwa jest także u nas. Warto jednak pamiętać, że przed II wojną światową w rejonie Zielonej Góry, ale także Szczecina czy Jasła produkowano wino na zaopatrzenie lokalnych rynków.

W ocenie przedstawicieli resortu rolnictwa i rozwoju wsi mamy stosunkowo duży potencjał do rozwoju winiarstwa i coraz więcej chętnych którzy swoją pasję zamieniają na praktyczne działanie. Obecnie jest ponad 600 zarejestrowanych producentów, którzy dysponują 630 hektarami upraw. Najwięcej jest ich w Małopolsce prawie 150, następnie na Podkarpaciu 110 i w województwie lubuskim 53. Przy czym nie ma dziś takiego województwa, że nie produkowano wina.

Winnice są stosunkowo małe, ale wytwarzają ciekawe wina ze szczepów pochodzących głównie z Niemiec, Austrii, ale także Ukrainy i Mołdawii, które są mrozoodporne.

Winnica Srebrna Góra jest z założenia nietypowym projektowym. Zlokalizowana jest w Krakowie, na Bielanach na działkach wydzierżawionych w 2008 roku od Klasztoru Kamedułów. Znakomite nasłonecznienie i bliskość Wisły tworzą w tej części miasta niezwykły klimat. A do tego gleba wapienna taka jak w najlepszych niemieckich apelacjach. Umowa dotycząca dzierżawy terenu została podpisana w 2008 roku, pierwsze sadzonki posadzono w 2010 roku, a wino zaczęto tłoczyć od 2012 roku. Z chronologicznego obowiązku warto powiedzieć, że właśnie tutaj w 2014 roku zorganizowano pierwszy festiwal wina świętomarcińskiego.

Winnica Srebrna Góra jest zlokalizowana w Krakowa i to jest jej największą atrakcją

- Winnica obejmuje teren 28 hektarów z czego 26 hektarów jest obsadzonych krzewami 16 odmian białych i czerwonych. Jednak efektywnie do produkcji wina na razie wykorzystujemy 14 hektarów. W zależności od roku produkujemy od 80 do 100 tysięcy butelek wina, które trafia do specjalistycznych sklepów, restauracji i hoteli. Pomimo występującej długotrwałej suszy wstępnie mogę powiedzieć, że wino z tegorocznych zbiorów będzie dobre, a może nawet ponad przeciętnie dobre - powiedział w rozmowie z WNP.PL współwłaściciel winnicy Srebrna Góra Mikołaj Tyc.

W ocenie drugiego udziałowca winnego biznesu Mirosława Jaxa-Kwiatkowskiego - polscy klienci w coraz większym stopniu doceniają polskie wina, chociaż są one droższe od tych pochodzących z importu.

Polskie wina mogą już konkurować na rynkach światowych

Potencjał rozwoju winiarstwa w Polsce jest ogromny, zdecydowanie poprawia się kultura picia wina. Dlatego wartę w te branżę inwestować, a przepisy powinny być bardziej przyjazne.

Czy można jednak wyobrazić sobie rodzinny obiad z okazji Święta Narodowego 11 Listopada bez gęsiny i polskiego wina świętomarcińskiego, a na deser poznańskie rogale marcińskie?

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl