Polskiej piłce nożnej brakuje jednego istotnego elementu - sukcesu

Piłka nożna to dyscyplina sportu, która przyciąga największe pieniądze. W 2018 roku było to niespełna pół biliona dolarów. Również w Polsce robi się na niej biznes. Czy środki wydawane są racjonalnie? Dlaczego tak rzadko w sport angażują się podmioty prywatne? Czemu za grubymi milionami nie idą sukcesy? O tym na Kanale Gospodarczym rozmawiamy z Karolem Kuśką, ekspertem marketingu i sponsoringu sportowego.

Jeszcze w 2018 roku mówiło się, że w przeciągu czterech lat rynek sportowy urośnie nawet o 1/4. Później wybuchła pandemia koronawirusa i liczni eksperci wieszczyli koniec dla wielu podmiotów sportowych. Tymczasem w absolutnej większości poradziły sobie one z tym wielkim wyzwaniem i przeżyły trudne czasy bez szwanku. Sponsorzy byli zaskakująco wyrozumiali, a kibice, po zniesieniu obostrzeń, z wielką radością wrócili na trybuny.

Aktualną sytuację najlepiej oddaje rynek transferowy, na którym padają kolejne rekordy, a kwoty odstępnego zdarzają się nie mieć limitów.

- Wydawało mi się, że w wyniku pandemii dojdzie do obniżenia kwot transferów, że zostanie wprowadzony system jak w NBA czy NHL, który będzie wprowadzał ograniczenia - podkreśla Karol Kuśka, ekspert marketingu i sponsoringu sportowego.

- Mamy finansowe fair play wprowadzone przez UEFA, ale działa ono głównie na papierze. Jeśli chce się to obejść, można to zrobić bez większego problemu – zaznacza, przytaczając chociażby przykład FC Barcelony.

Sukcesy polskiej piłki pozwoliłyby sięgać po pieniądze na europejskim poziomie

Poza transferami najwięcej zarabia się na prawach telewizyjnych. Tutaj również przoduje piłka nożna, co doskonale pokazuje polski przykład, gdzie w kuluarach mówi się o kolejnych rekordach w kontekście praw telewizyjnych do transmitowania Ekstraklasy. Przetargi w żadnej innej dyscyplinie nie wzbudzają tylu emocji, choć nie oznacza to, że nie można na nich zarabiać.

- Posiadacz klubu piłkarskiego jest zmuszony do ponoszenia największych kosztów. Tutaj może się okazać, że w mniej popularnych dyscyplinach rentowność będzie podobna - analizuje ekspert.

Mimo ogromnych kwot, jakimi obraca się w polskiej piłce i wielkiego potencjału, jakim ona dysponuje, wciąż nie udaje się osiągnąć jednego, kluczowego elementu – stabilizacji. Polskie kluby falują formą i żadnemu z nich w ostatnich latach nie udało się utrzymać na szczycie, zarówno jeśli chodzi o wynik sportowy jak i kwestie organizacyjne czy finansowe.

- Sport jest bardzo ładnie opakowany, zaczynamy dostrzegać to, że warto racjonalnie zarządzać podmiotem sportowym, bo to może przynieść zyski. Cały czas brakuje nam sukcesu sportowego, który również jest gwarantem pieniędzy z europejskich federacji - kwituje Karol Kuśka zauważając, że jednym ze sposobów poprawienia sytuacji byłaby dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wnikliwa analiza zagranicznych podmiotów – włoskich, hiszpańskich czy niemieckich, które radzą sobie na rynku sportowym znacznie lepiej.

