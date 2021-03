Polsko-słowacka umowa o automatycznej wymianie informacji dot. VAT

Polska i Słowacja podpisały w środę umowę, która przewiduje automatyczną wymianę informacji dotyczących VAT. Dzięki niej oba kraje zyskują nowe narzędzia, które ułatwią wykrywanie i walkę z oszustwami podatkowymi w zakresie VAT - podkreśla resort finansów.

Jak podkreślił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podczas środowego podpisania umowy o automatycznej wymianie informacji w dziedzinie podatku VAT, jeszcze w 2015 r. luka VAT była w Polsce na poziomie 24,7 proc., a w 2019 zmniejszyła się do 9,7 proc. "W ciągu tego czasu obniżyliśmy tę lukę o prawie 15 proc. co jest ewenementem w UE" - mówił Kościński. Dodał, że było to możliwe dzięki wdrożeniu mechanizmów takich, jak tzw. pakiet paliwowy czy system STIR.

Ze strony słowackiej umowę podpisał ambasador Słowacji Andrej Droba. Zwrócił uwagę, że "kraje nie mogą już istnieć w odizolowanym środowisku, a wzajemne powiązanie wszystkich sfer otoczenia gospodarczego sprawiają, że konieczne stają się pewne wzajemne połączenia poszczególnych systemów podatkowych i ich ścisła współpraca". Służą one m.in. skutecznemu zwalczaniu poważnych oszustw transgranicznych związanych z VAT.

Obecny na wydarzeniu wiceminister finansów Jan Sarnowski zaznaczył, że ta umowa jest trzecią tego typu w Europie. "Pozwala ona na to, żeby polska i słowacka administracja podatkowa już nie na wniosek, ale automatycznie, bezpośrednio wymieniały się informacjami dot. przedsiębiorców działających w obrocie pomiędzy Polską a Słowacją oraz zawieranymi między nimi transakcjami" - wskazał.

Dodał, że kluczem do skutecznego zwalczania przestępczości podatkowej jest zastosowanie nowych technologii, m.in. analiz big data. "Polska analizuje teraz miesięcznie 100 mln faktur wysyłanych przez przedsiębiorców właśnie poprzez nowoczesne technologiczne narzędzia" - powiedział.

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, umowa przewiduje automatyczną i cykliczną wymianę informacji. "Polska i Słowacja zyskają też nowe narzędzia, które ułatwią wykrywanie i walkę z oszustwami podatkowymi w zakresie VAT" - tłumaczy MF.

Ministerstwo Finansów przypominało, że 15 czerwca 2020 r. w Bratysławie minister Kościński podpisał z wicepremierem, ministrem finansów Słowacji Eduardem Hegerem wspólną deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT. Kolejnym etapem jest właśnie zawierana w środę umowa.

Umowa ta wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r., a automatyczna wymiany informacji rozpocznie się dwa miesiące później.

W sierpniu ubiegłego roku minister Kościński i jego ukraiński odpowiednik Serhij Marczenko podpisali w Kijowie deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT. Przewiduje ona wymianę informacji i doświadczeń administracji podatkowych obu krajów.