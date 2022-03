Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza apeluje o wstrzymanie dostaw do Rosji i Białoruś

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaapelowała w sobotę do firm handlujących z Rosją i Białorusią o wstrzymanie dostaw do tych krajów. Wezwała także rząd do podjęcia działań w celu izolacji handlowej Rosji i Białorusi.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w wydany w sobotę apelu zwrócił się do przedsiębiorców z Unii Europejskiej, którzy nadal zaopatrują reżimy w Rosji i Białorusi. W apelu wskazała na TIR-y, które przekraczają granicę Polski i Unii Europejskiej w Terespolu.

o wstrzymanie dostaw do Rosji i agresji na Ukrainę prowadzą handel z Rosją i Białorusią, o zaprzestanie dostaw. Handlujecie z odpowiedzialnymi za ludobójstwo!

"Apelujemy do firm, które w czasie agresji na Ukrainę prowadzą handel z Rosją i Białorusią, o zaprzestanie dostaw. Handlujecie z odpowiedzialnymi za ludobójstwo! Apelujemy do firm transportowych: dostawy do Rosji i Białorusi to w istocie dostawy śmierci. Prosimy o refleksję, pieniądze to nie wszystko!" - napisano w apelu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

W apelu zwrócono uwagę, że przedsiębiorcy z Ukrainy i Polski ponoszą konsekwencje rosyjskiej agresji, jakimi są zniszczenia przedsiębiorstw, konieczność przerwania i relokacji działalności gospodarczej. Wskazano, że ofiarami wojny są ukraińscy pracownicy, których dzieci i żony giną podczas nalotów na osiedla mieszkaniowe. W apelu przypomniano, że ponad milion ukraińskich kobiet i dzieci musiało uciekać przed śmiercią do Polski.

"Handlujący z Rosją i Białorusią, transportowcy - zastanówcie się, w czym uczestniczycie. Tej odpowiedzialności nie zdejmie żaden PR i CSR" - napisano w apelu.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wezwała także polski rząd do podjęcia szybkich i zdecydowanych kroków prowadzących do skutecznej izolacji handlowej Rosji i Białorusi.

W sobotę podczas konferencji prasowej rzecznik Piotr Müller odniósł się do kwestii transportu ciężarówkami towarów do Rosji i Białorusi. Jak powiedział rzecznik rządu, Rada Europejska nie zgodziła się na wstrzymanie transportu samochodowego do obu tych krajów. Dodał, że rząd szuka "takich rozwiązań i takich furtek prawnych, aby ograniczyć taką działalność", ale decyzja o ich wykorzystaniu musi zostać podjęta wspólnie przez wszystkie naszego regionu. Piotr Müller powiedział także, że w sprawie koordynacji takiej decyzji premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premier Litwy.

