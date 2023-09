PolTREG zwiększa stratę, ale ma wsparcie na rozwój leków przeciwko cukrzycy

Spółka PolTREG - pracująca nad nowymi terapiami m.in. w leczeniu cukrzycy - osiągnęła w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku 900 tys. zł przychodów. Strata netto wyniosła w tym okresie 4,4 mln zł i była wyższa o 3,4 mln zł niż w I półroczu 2022 r.

Przychody biotechnologicznej firmy PolTREG wyniosły w pierwszym półroczu 2023 r. prawie 900 mln i były wyższe o 300 tys. zł niż analogicznym okresie roku 2022.

Pierwsze sześć miesięcy 2023 r. spółka - pracująca między innymi nad nowymi lekami stosowanymi w diabetologii - zamknęła stratą netto wynoszącą 4,4 mln zł - podaje firma w raporcie opublikowanym 7 września 2023 r.

W minionym półroczu PolTRG podpisał umowy z Agencją Badań Medycznych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji.

Obie umowy obejmują dofinansowanie prowadzonych przez spółkę badań nad nowymi lekami przeciwko cukrzycy.

Platforma badawcza do rozwoju badań nad leczeniem chorób autoimmunologicznych

Biotechnologiczna spółka PolTREG w pierwszym półroczu 2023 r. zanotowała przychody z działalności operacyjnej na poziomie blisko 900 tys. zł. W analogicznym okresie 2022 roku ten wynik sięgał prawie 600 tys. zł - podaje firma w raporcie za I półrocze 2023 r.

Natomiast strata netto spółki w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. wyniosła 4,4 zł w porównaniu do 960 tys. zł straty netto odnotowanej przez PolTREG w pierwszym półroczu 2022 r.

Spółka jest innowacyjną firmą biotechnologiczną rozwijającą terapie z wykorzystaniem komórek T-regulatorowych (TREGS) na zaawansowanym etapie klinicznym, które będą wdrażane w leczeniu chorób autoimmunologicznych - między innymi cukrzycy typu 1 oraz stwardnienia rozsianego.

W dalszej perspektywie strategia spółki zakłada wykorzystanie stworzonej platformy do rozwoju kolejnych terapii, między innymi mających znaleźć zastosowanie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), a także nieswoistego zapalenia jelit oraz innych chorób autoimmunologicznych.

Dwie umowy pozwolą spółce na realizację badań nad nowymi lekami przeciwko cukrzycy

16 stycznia 2023 r. spółka PolTREG podpisała umowę z Agencją Badań Medycznych (ABM) na realizację i dofinansowanie projektu dotyczącego prac badawczych nad nową terapią komórkową stanu przedcukrzycowego. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi 49,5 mln zł. Wartość przyznanego spółce dofinansowania wynosi 31,7 mln zł.

Natomiast 5 czerwca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) a spółką PolTREG oraz pozostałymi konsorcjantami na dofinansowanie projektu, którego celem jest opracowanie genetycznie modyfikowanych limfocytów T-regulatorowych w leczeniu cukrzycy typu 1.

Umowa uprawnia konsorcjum do korzystania z dofinansowania przyznanego przez HaDEA w łącznej kwocie wynoszącej ok. 7 mln euro, natomiast dofinansowanie przypadające spółce wynosi około 806 tys. euro. Czas trwania projektu to 60 miesięcy (od lipca 2023 do czerwca 2028 roku).

Głównymi akcjonariuszami spółki PolTREG są: fundusz inwestycyjny PAAN CAPITAL (21,31 proc. posiadanych akcji), Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (18,97 proc.), TFI Allianz (7,85 proc.), PTE Allianz 7,63 proc.), Natalia Marek-Trzonkowska (5,24 proc,) i Piotr Trzonkowski (5,24).

