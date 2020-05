Pomimo spadków w sektorze bankowym WIG20 zakończył dzień na plusie

Po nieoczekiwanej obniżce stóp procentowych silne wzrosty sektora bankowego zmieniły się w spadki, co jednak nie powstrzymało WIG20 przed zakończeniem czwartkowych notowań na plusie.

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 40 pb do 0,10 proc. w skali rocznej. Stopę lombardową obniżono o 50 pb. do 0,50 proc. Stopę depozytową utrzymano na poziomie 0,0 proc. Rynek nie spodziewał się zmian stóp.

Choć obniżka stóp procentowych pogarsza rentowność banków i chwilowo wpłynie na gorsze postrzeganie sektora na giełdzie, to w dłuższym terminie może przełożyć się na większe napływy kapitału na giełdę - uważają analitycy.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,64 proc. do 1.718,45 pkt., WIG zwyżkował o 0,53 proc. do 48.144,34 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,06 proc. do 3.397,77 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,18 proc. do 12.382,33 pkt.

"Za nami bardzo emocjonująca sesja. Początek notowań był bardzo optymistyczny, rynek odrabiał środowe załamanie z drugiej połowy dnia. Liderem wzrostów był sektor bankowy, jak to miało miejsce od początku tygodnia. Jednakże późniejsza, nieoczekiwana decyzja RPP spowodowała silną wyprzedaż w tym sektorze, a większość banków ze sporych plusów przeszła na minusy. Stąd trzeba się cieszyć, że cały rynek zakończył sesję 0,5 proc. wzrostem" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Choć obniżka stóp procentowych pogarsza rentowność banków i chwilowo wpłynie na gorsze postrzeganie sektora na giełdzie, to w dłuższym terminie może przełożyć się na większe napływy kapitału na giełdę. Oszczędzający, chcący zachować wartość swoich pieniędzy będą mieli coraz mniejsze pole manewru, z tego powodu rynek kapitałowy może zachęcić większe grono inwestorów" - dodał.

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 40 pb do 0,10 proc. w skali rocznej. Stopę lombardową obniżono o 50 pb. do 0,50 proc. Stopę depozytową utrzymano na poziomie 0,0 proc. Rynek nie spodziewał się zmian stóp.

RPP obniżyła wcześniej w marcu i kwietniu referencyjną stopę procentową w sumie o 100 pb, w krokach po 50 pb, co daje łączne luzowanie w obecnym cyklu o 140 pb.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,64 proc. do 1.718,45 pkt., WIG zwyżkował o 0,53 proc. do 48.144,34 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,06 proc. do 3.397,77 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,18 proc. do 12.382,33 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.839 mln zł, z czego 1.562 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Niemiecki DAX szedł w górę 1,1 proc. o godz. 17.15, a amerykański S&P 500 rósł o 0,4 proc.

WIG20 od początku notowań zyskiwał około 1,5 proc., a wzrostom przewodził sektor bankowy, który rósł nawet o 4 proc. Tuż przed godz. 15, po tym, jak RPP ogłosiła obniżkę stóp procentowych, sentyment wobec banków odwrócił się, a indeks sektora zaczął tracić niemal 2 proc. To spowodowało, że WIG20 znalazł się chwilowo pod kreską. Do końca sesji banki pozostały słabe, choć dzięki wzrostom w innych sektorach WIG20 zakończył notowania na plusie.

Z najmocniej rosnącego indeks bankowy stał się najmocniej zniżkującym i stracił 2,5 proc.

W WIG20 najmocniej w dół poszły banki: PKO BP i Pekao - po 3,6 proc., Alior - o 3 proc. Poza indeksem największych spółek Millennium spadł o 7 proc., a Handlowy o 5 proc.

Analityk Trigon DM Maciej Marcinowski ocenia, że zysk netto banków po nieoczekiwanej, trzeciej z rzędu obniżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, może spaść o około 2 mld zł.

W WIG20 najmocniej rosły CD Projekt - o 4,6 proc. i CCC - o 4 proc.

"CD Projekt należał do liderów środowych spadków i wygląda na to, że w czwartek złapał poziom równowagi, w oczekiwaniu na raport finansowy. O dalszej koniunkturze zdecydują zawarte w nim wyniki. Premiera ich najnowszej gry ma odbyć się dopiero we wrześniu, więc sympatycy sektora w najbliższym czasie raczej nie będą pozbywać się akcji" - powiedział Czarnecki.

CD Projekt ma opublikować raport za I kw. 2020 r. w czwartek 28 maja.

"Spory ruch widać ostatnio wśród małych spółek. Można wyliczyć co najmniej 10 firm, z ponad 10 procentowymi wzrostami, przez co widać, że rynek jest w trendzie wzrostowym. Koniunktura indeksów jest wyznaczana przez rynek amerykański i dopóki tam trend wzrostowy jest zachowany, nasi gracze raczej nie odpuszczą" - ocenił Czarnecki.

Wśród spółek notowanych w mWIG49 i sWIG80 wyróżniły się: Prairie Mining - w górę o blisko 20 proc., Forte - o 10 proc., Famur, Selvita, DataWalk - po około 7 proc.

Prezes DataWalk Paweł Wieczyński powiedział w wywiadzie dla PAP Biznes, że spółka rozwija się szybciej niż zakładał zarząd, ale trzeci etap strategii - pozyskanie dwudziestu dużych klientów, głównie z USA - nadal planuje zakończyć w pierwszej połowie 2022 roku.

Ponadto na rynek napłynęła informacja o otrzymaniu przez DataWalk zamówienia dotyczącego sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w wydziale Money Laundering and Asset Recovery Section DOJ ("MLARS"), w ramach realizacji zlecenia od Departamentu Sprawiedliwości USA.

Z kolei w dół o 6 proc. poszły notowania Ciechu, którego znormalizowana EBITDA w pierwszym kwartale 2020 roku spadła rdr o 11 proc. do 142,1 mln zł, podczas gdy konsensus PAP Biznes zakładał 159,3 mln zł.