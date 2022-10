Pomimo spowolnienia Przemysł 4.0 daje szanse na przewagi konkurencyjne

To nie jest czas łatwych decyzji w biznesie. Uczestnicy panelu "Inwestycje" podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 byli zgodni, że dzięki inwestycjom w technologie zdobywa się przewagi konkurencyjne.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Inwestycje w ramach Przemysłu 4.0 pozwalają uzyskiwać przewagi konkurencyjne

Zewnętrzne finansowanie może pomóc w podejmowaniu trudnych decyzji

W okresie spowolnienia warto stawiać na nowe technologie i kompetentnych pracowników

Spowolnienie gospodarcze jest faktem, podobnie jak wysoka inflacja i nie notowane od lat poziomy cen surowców, w tym zwłaszcza gazu ziemnego i ropy naftowej oraz energii elektrycznej. Dla biznesu nastał czas podejmowania trudnych strategicznych decyzji, których konsekwencje będą odczuwane w kolejnych latach. Inwestycje w ramach Przemysłu 4.0 nie mogą być odkładane na później, bowiem to właśnie one docelowo budują przewagi konkurencyjne.

- Mamy rozwiązania technologiczne niezbędne dla potrzeb kolei dużych prędkości. Mowa jest o rozjazdach i specjalnych podkładach. Dostrzegamy mniejszy poziom zamówień w Polsce, bowiem inwestycje na infrastrukturę są ograniczone, dlatego uzyskaliśmy niezbędne homologacje w Niemczech i państwach bałtyckich. Uznaliśmy za konieczne, by dostrzegając zaburzenia w ramach łańcuchów dostaw, polegać na własnych rozwiązaniach. Lokujemy nasze produkty w 40 krajach świata, mamy unikatową wiedzę, a dodatkowo wykorzystujemy własnych informatyków do przygotowania systemów zdalnego diagnozowania stanu technicznego rozjazdów - powiedział podczas panelu członek zarządu Track Tec Andrzej Cholewa

Warto polegać na własnych rozwiązaniach technologicznych i wykorzystywać kompetencje pracowników

Alstom jest globalną firmą działającą na rynku transportu kołowego. Od lat obecny jest w Polsce, gdzie dysponuje 11 zakładami, w tym wiodącymi centrami produkcyjnymi w Chorzowie i we Wrocławiu. W obecnej rzeczywistości ważne jest to, że większość nakładów na rozwój kolejnictwa i szynowego transportu komunalnego pomimo ograniczeń wydatkowych finansowanych jest z budżetów centralnych i samorządowych.

- Fabryki Alstomu w Polsce uczestniczą w najważniejszych projektach realizowanych we wielu krajach świata. Chcąc być liderem innowacyjności, trzeba po prostu inwestować. My paradoksalnie nie mamy aż takich problemów z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników. Osoby aplikujące do naszej grupy wiedzą, że mogą się nauczyć u nas bardzo wielu unikatowych rozwiązań, nabyć cenne kompetencje. Mamy dwa centra w Chorzowie i Katowicach gdzie zatrudniamy specjalistów z dziedziny projektowania, programistów, kontrolerów. Chcemy przyjąć kolejnych. Warto pamiętać, że współpracujemy z ponad tysiącem polskich firm. One także, chcą sprostać nowym wyzwaniom, inwestują w rozwiązania 4.0 - komentuje członek zarządu i dyrektor finansowy Alstomu w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich Beata Rusinowicz.

Działając w ramach globalnej korporacji warto rozwijać lokalne kompetencje

Budownictwo mieszkaniowe w naszym kraju już znacząco ograniczyło swoją aktywność . Teraz podobne trendy dotykają resztę Europy. Fakro sprzedawało dotychczas okna, w tym zwłaszcza okna dachowe, w 70 procentach dla klientów zagranicznych. Znaczący udział w przychodach miały rynki wschodnie, w tym rosyjski i ukraiński. Stabilna produkcja i strategiczne założenie, że trzeba się przygotować także na trudne czasy skutkują obecnie tym, że przetrwanie spowolnienia będzie dla tej firmy łatwiejsze.

- W branży budowlanej kolejne kwartały będą skutkowały mniejszymi nakładami inwestycyjnymi. My też dokonujemy na bieżąco przeglądu sytuacji. Stawiamy na ludzi i uproszczone poziomy zarządzania. Kultura organizacyjna i tak zwany ekosystem Przemysłu 4.0 to podstawa produkcji, szukania efektywnościowych rozwiązań. Przez okres dwóch minionych lat rozwijaliśmy się nadspodziewanie dobrze, co nie oznacza, że teraz nie sprostamy wyzwaniom. Chcielibyśmy jednak działać w otoczeniu biznesowym, które promuje nakłady inwestycyjne, wtedy łatwiej podejmować decyzje - przekazał członek zarządu do spraw produkcji Fakro Wojciech Klimek.

Ważne jest, aby dzielić się kompetencjami i wzajemnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju jest klasycznym klastrem, który od 15 lat aktywnie działa na terenie województwa podlaskiego, chociaż ostatnio przyłączyły się do niego firmy z pozostałych 15 województw. Główne branże to przemysł maszynowy, obróbka metali i budowa jachtów.

Opłaca się współdziałać w ramach klastrów gospodarczych, ponieważ łatwiej można pozyskać partnerów biznesowych

- Zapewniamy współpracę technologiczną, kontakty międzynarodowe, marketing branżowy, szkolenie ludzi na potrzeby firm. Prowadzimy od kilku lat barometr klastra, który pokazuje, jaka jest kondycja naszych firm, badamy nastrój inwestycyjny, możliwość pozyskiwania nowych kontraktów. Chcąc być liderem innowacyjności i konkurować na rynkach, trzeba cały czas inwestować. Właśnie o tym przekonujemy naszych członków - stwierdził prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz.

Kluczowe dla dalszego rozwoju biznesów jest pozyskanie finansowania. Część firm uważa bowiem, że konieczne jest posiadanie własnych środków na wypadek trudnych sytuacji w gospodarce polskiej i europejskiej.

- Cały czas jesteśmy otwarci na inwestycje, zwłaszcza na inwestycje w nowe rozwiązania i technologie Przemysłu 4.0. Mamy świadomość wyższego, niż jeszcze kilka miesięcy temu, kosztu pieniądza. Jednak jesteśmy otwarci na oczekiwania przemysłu. Zewnętrzne finansowanie zawsze jest tańsze niż angażowanie własnych środków. Pieniędzy jest dużo, a to co podkreślamy zasadza się na przekonaniu, że te podmioty, które teraz podejmą decyzje inwestycyjne powinny w naturalny sposób zdobyć przewagi konkurencyjne- dodał manager Biura Kluczowych Transakcji ING Lease Polska Rafał Sawicki

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl