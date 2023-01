Pomoc dla uchodźców z Ukrainy kosztowała ok. 12 mld zł. Część pieniędzy wróciła

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy jest na takim poziomie jaki planowaliśmy. Na pierwsze pół roku było to ok. 8 mld zł. Po niemal roku od wybuchu wojny pomoc kosztowała ok. 12 mld zł. Część pieniędzy wróciła do budżetu w podatkach - powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy Paweł Szefernaker odnosząc się w RMF24.pl do kosztów pomocy uchodźcom z Ukrainy powiedział, że pomoc jest prowadzona w wielu formatach. Dodał, że pół miliona uchodźców podjęło w Polsce pracę. Powstało także 10 tys. firm ukraińskich. "Te osoby w Polsce płacą podatki, pracują na polskie PKB" - mówił Szefernaker.

"Jeżeli chodzi o pomoc, to ona jest mniej więcej na takim poziomie, jaki planowaliśmy. W ustawie pomocowej na pierwsze pół roku planowaliśmy ok. 8 mld zł i to są środki, które przez pierwsze pół roku zostały wydatkowane" - powiedział.

Dodał, że w skład tej kwoty weszły wypłaty dla Polaków, którzy pomagali Ukraińcom uciekającym przed wojną, czy pieniądze które trafiły do organizacji pozarządowych i samorządów. "Myślę, że - zbliżamy się już praktycznie do roku tej pomocy - jest to ok. 12 mld zł" - powiedział. Dodał, że część tych środków to wraca w podatkach.

Zmiany w ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy

Odnosząc się do zmian w ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy przypomniał, że zakładają one m.in. partycypację uchodźców w kosztach zakwaterowania. Dodał, że ma to na celu ich aktywizację i zachęcenie do usamodzielnienia.

Dopytywany o to czy Polska bierze udział w rozmowach dotyczących odbudowy Ukrainy po wojnie zaznaczył, że "temat ten pojawia się w rozmowach w różnych formatach". Podkreślił też, że przygotowania do odbudowy muszą się odbywać na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony "przygotowanie takich instrumentów, żeby polskie firmy miały możliwość pracy na Ukrainie już po wojnie".

"Wiem, że takie mechanizmy przygotowuje Minister Rozwoju. Zgłosiło się ok. 1,4 tys. firm, które przygotowują się systemowo; to różnego rodzaju szkolenia dotyczące możliwości funkcjonowania na Ukrainie" - zaznaczył. Drugą płaszczyzną - jak mówił - są przygotowania na poziomie międzynarodowym.

Uchodźcy będą musieli płacić za utrzymanie w Polsce

W połowie grudnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Regulacja zmienia zasady udzielania pomocy przez wojewodów, samorządy i inne instytucje publiczne w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Od marca obywatele Ukrainy, którzy będą w Polsce ponad 120 dni, będą musieli pokryć 50 procent kosztów tej pomocy, ale nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Z kolei od maja dla uchodźców, których pobyt w Polsce przekroczy 180 dni, udział w kosztach wzrośnie do 75 procent (nie więcej niż 60 zł dziennie).

Pomoc w takich miejscach nie będzie ograniczana w przypadku grup szczególnie wrażliwych. Zgodnie z nowelą osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, dzieci, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, opiekunowie co najmniej trojga dzieci, a także osoby w trudnej sytuacji, nie będą musiały pokrywać kosztów utrzymania. Po 120 dniach od ich przyjazdu do Polski pomoc będzie kontynuowana bez opłat.

Nowela ma również uszczelnić system świadczeń wypłacanych uchodźcom. Prace nad nowelą w styczniu będzie kontynuował Senat.

