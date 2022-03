Pomoc humanitarna ONZ dla Ukrainy przylatuje na lotnisko Katowice

Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła do lotniska Katowice most powietrzny z pomocą humanitarną dla Ukrainy – wynika z informacji zarządcy portu. Pierwszy transport zawierał 46 ton żywności, która została przeładowana na ciężarówki i wysłana do Ukrainy.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem Katowice, ONZ zorganizowała w ten weekend pierwszy transport do Katowic Airbusem A340-300 zewnętrznej firmy z Port Sudan. 46 ton wysokoenergetycznej żywności przeładowano do kontenerów, które następnie wyruszyły transportem drogowym na wschód.

"Kolejne operacje z pomocą humanitarną dla mieszkańców Ukrainy, która została zbrojnie napadnięta przez Rosję, odbędą się w najbliższych dniach" - zasygnalizował Adamczyk.

Już w poprzednich dniach pomoc humanitarna dla Ukrainy docierała do Katowice Airport także z innych źródeł. Transportowały ją m.in. maszyny przylatujące z rejsami ewakuacyjnymi dla opuszczających Ukrainę cudzoziemców. Najczęściej przywoziły materiały medyczne.

Takie czartery ad hoc organizowane są przez ambasady poszczególnych państw i obsługiwane przez narodowych przewoźników. Dotąd zorganizowano kilkadziesiąt tego typu połączeń, najwięcej z i do Uzbekistanu. Na poniedziałek zaplanowano jeden taki lot - do Baku; na wtorek trzy: do Ałmaty, Taszkentu i Baku.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

W styczniu br. w Katowice Airport przeładowano ogółem blisko 3 tys. ton lotniczego frachtu. W całym ub. roku przewozy towarowe osiągnęły na lotnisku Katowice ponad 32 tys. ton; w tym roku jego władze spodziewają się przekroczenia 40 tys. ton.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl