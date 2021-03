Pomoc w utrzymaniu płynności przedsiębiorców jest wciąż dostępna

Przedsiębiorcy mają za sobą wyjątkowo trudny rok. Wielu wciąż zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa i liczy na wsparcie w walce o przetrwanie. Obok rządowych tarcz - antykryzysowych i finansowych - również Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje konkretne mechanizmy wsparcia płynności finansowej polskich przedsiębiorców.

Kontynuacja pomocy w 2021 r.

O tym, na ile gwarancje, stały się ważnym dla przedsiębiorców instrumentem walki ze skutkami pandemii, świadczy skala udzielonego wsparcia. Dzięki gwarancjom BGK 70 tys. przedsiębiorców uzyskało ponad 60 mld zł kredytu.W 2020 r. Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z rządem oraz sektorem bankowym zaproponował jednak o wiele więcej instrumentów dających przedsiębiorcom dodatkową płynność.Bank zaczął obsługę Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zapewniając jego finansowanie. Środki z tego funduszu przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z walką z pandemią. Do dziś wydatki z niego przekroczyły 100 mld zł.Kolejnym instrumentem wsparcia przedsiębiorców były uruchomione przez BGK w sierpniu 2020 r. dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, które minimalizowały skutki utraty płynności finansowej firm. W tym celu powstał Fundusz Dopłat do Oprocentowania.- We wrześniu uruchomiliśmy również program gwarancji spłaty limitu faktoringowego. We współpracy z firmami faktoringowymi przyczyniamy się w ten sposób do utrzymania płynności firm różnej wielkości we wszystkich sektorach. Program ten jest unikatowy na skalę Unii Europejskiej. Jak dotąd wartość finansowania zabezpieczonego naszymi gwarancjami wyniosła 2 mld zł - podkreśla Tomasz Robaczyński.W październiku 2020, tuż po przystąpieniu Polski do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, wspólnie z przedstawicielami sektora leasingowego, BGK rozpoczął także prace nad przygotowaniem gwarancji dla leasingu. Jak zapewnia bank, produkt ten będzie wkrótce dostępny.W całym instrumentarium pomocowym BGK znalazło się także wsparcie dla klientów biur podróży, którzy nie otrzymali zwrotu wniesionej zaliczki lub nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera za odwołaną przez COVID-19 podróż. BGK wypłacił ze środków Turystycznego Funduszu Zwrotów już ponad 220 mln zł.- Wierzę, że kontynuacja takich programów jak Tarcza Antykryzysowa i działania pomocowe BGK daje wielu firmom szansę na przetrwanie najtrudniejszego okresu. W dalszej kolejności przedsiębiorcy będą potrzebowali też wsparcia przy powrocie na ścieżkę wzrostu. I to jest również zadanie dla nas. Dla instytucji rozwoju, ministerstw i całego systemu bankowego - podkreśla Tomasz Robaczyński.Dlatego wprowadzone w pandemicznym 2020 roku programy pomocowe dla firm wciąż dostępne są dla przedsiębiorców. Można z nich skorzystać do połowy tego roku.Dopasowując pomoc do oczekiwań rynku BGK wprowadził w 2021 r. zmiany w swoich instrumentach wsparcia, jak np. brak opłaty prowizyjnej czy wyższe kwoty gwarancji udzielanych na dłuższy czas.Zwiększona została też maksymalna kwota gwarancji do największej możliwej, jeśli chodzi o przepisy UE, czyli 1,5 mln euro dla kredytów do 5 lat i 750 tys. euro dla zobowiązań od 5 do 10 lat. Bank zadbał również, by można było obejmować gwarancjami kredyty w walucie obcej. Nie pobiera przy tym prowizji za udzielenie tej gwarancji. Podobnie zrezygnował z prowizji za gwarancje udzielane przedsiębiorcom z sektora kultury i kreatywnego.Do końca czerwca 2021 r. mikro- małe i średnie firmy innowacyjne lub efektywne ekologicznie będą mogły skorzystać również z gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania. Gwarancją można objąć również kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne udzielane na potrzeby płynnościowe firm.Ponadto dla wszystkich firm z sektora MŚP, które nie chcą lub nie mogą uzyskać pozostałych pomocowych gwarancji BGK, do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie obniżona prowizja za udzielenie gwarancji COSME tj. 0,7 proc. kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych.Nowością jest też dłuższy, maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych. Dla gwarancji udzielanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi on 39 miesięcy (wcześniej 27 miesięcy). Gwarancja COSME udzielana jest na zasadach rynkowych, czyli nie stanowi pomocy publicznej, ani pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi składać dokumentów takich, jakie są wymagane dla programów pomocowych.Z kolei gospodarstwa rolne oraz przetwórcy rolno-spożywczy utrzymali do końca czerwca 2021 r. możliwość otrzymania dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych udzielonych na potrzeby płynnościowe w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych. Ponadto gwarancjami mogą być objęte także kredyty obrotowe, w tym te w rachunku bieżącym.- Nasze gwarancje wspierają przedsiębiorstwa w pozyskaniu finasowania od wielu lat i są skutecznym instrumentem wsparcia nie tylko w okresie nadzwyczajnych warunków gospodarczych. Myślimy o rozwoju naszej oferty na kolejne lata. Pracujemy intensywnie nad kształtowaniem systemu gwarancyjnego wykorzystując źródła krajowe i unijne, w tym fundusz InvestEU. Sprawdzona skuteczność gwarancji będzie wspierać ważne programy rządowe tj. Program Czyste Powietrze, którego celem jest wymiana kopciuchów i termomodernizacja budynków - mówi Tomasz Robaczyński.