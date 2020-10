Pomorscy pracodawcy: dopuścić cudzoziemców do zawodu lekarza i pielęgniarki

O dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki w Polsce wszystkich obcokrajowców mających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zaapelował w poniedziałek Sztab Kryzysowy Pomorskich Pracodawców w stanowisku o epidemii COVID-19.

Treść dokumentu przekazała mediom dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP w Gdańsku Małgorzata Wokacz-Zaborowska.

Adresatami stanowiska Sztabu Kryzysowego Pomorskich Pracodawców (SKPP) są premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, minister zdrowia Adam Niedzielski, główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek pomorski Mieczysław Struk, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz i parlamentarzyści z Pomorza.

"Apelujemy o wprowadzenie rozwiązań, które w wyniku ich prostoty będą stanowiły wsparcie niezbędne dla poprawy organizacji i sprawności pomorskiej ochrony zdrowia" - głosi stanowisko.

Pomorscy pracodawcy proponują "wprowadzenie przyspieszonej i uproszczonej procedury dopuszczenia do wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki w Polsce dla wszystkich obcokrajowców posiadających stosowne wykształcenie i odpowiednie przygotowanie w ich rodzinnych krajach pochodzenia".

Ich zdaniem obecnie głównym problemem polskich szpitali jest nie tyle brak sprzętu i łóżek, co specjalistycznej pomocy wykształconego personelu.

"Braki kadrowe można uzupełnić, zatrudniając przebywających w Polsce obcokrajowców z odpowiednim wykształceniem lub zachęcając takie osoby do przyjazdu do Polski. Wymaga to jednak szybkich procedur, a nie trwających zbyt długo procesów nostryfikacji dyplomów przyjeżdzających do Polski specjalistów. Po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami ochrony zdrowia rekomendujemy wprowadzenie stanowiska asystenta lekarza lub asystenta pielęgniarki, gdzie w trybie przyspieszonym obcokrajowcy pod okiem polskich specjalistów mogliby w praktyce przechodzić proces nostryfikacji ich dyplomów medycznych" - podkreślono.

SKPP postuluje także wsparcie działań administracyjnych pracowników wojewódzkiego sanepidu przez Wojska Obrony Terytorialnej lub inne służby podległe administracji państwowej i samorządowej.

W ocenie pomorskich pracodawców należy też wprowadzić przepisy o tzw. dobrym Samarytaninie, ograniczające odpowiedzialność karną lekarzy w okresie epidemii COVID-19.

W poniedziałek do Sejmu wpłynął projekt posłów PiS noweli ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Są w nim m.in. przepisy o dobrym Samarytaninie. Projektem we wtorek ma się zająć Sejm. Minister zdrowia zapowiedział w poniedziałek, że zasoby kadrowe w polskiej służbie zdrowia uzupełnione będą mogły być medykami z zagranicy.

SKPP odniosło się też krytycznie do ostatnich obostrzeń wprowadzonych przez rząd dotyczących działalności gospodarczej.

"Z niepokojem obserwujemy zapowiedzi kolejnych ograniczeń wprowadzanych przez rząd, których sens budzi wątpliwości a skutki są odczuwalne są przez firmy, a w ostateczności przez pracowników zatrudnionych w tych firmach. Ograniczenia działalności lokali gastronomicznych do godz. 21.00 lub wprowadzenie godzin dla seniorów w sklepach powoduje kolejne ograniczenie przychodów tych firm, a tym samym ilości zatrudnianych pracowników" - podkreślono.

Pomorscy pracodawcy uważają, że celem walki z koronawirusem winno być ograniczenie jego transmisji przez "stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających oraz edukację społeczeństwa".

"Należałoby dla przykładu przeprowadzić badania i analizy statystyczne czy na terenie basenów, aquaparków, siłowni i klubów fitness wirus rozprzestrzenia się szybciej lub skuteczniej niż w innych sektorach gospodarki. Na dziś można bowiem tylko stwierdzić, że decyzje te spowodowały jedynie pozostawienie bez środków do życia tysiące przedsiębiorców i pracowników tych firm" - głosi stanowisko.

SKPP tworzy kilkanaście organizacji m.in. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pracodawcy Pomorza, Loża Gdańska Business Centre Club, Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Kaszubski Związek Pracodawców.