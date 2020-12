Pomorscy samorządowcy: apelujemy o porozumienie w sprawie budżetu UE

O porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej zaapelowali pomorscy samorządowcy. Podważanie zaufania do instytucji UE to początek odwrotu od idei integracji europejskiej, może rozpoczynać proces stopniowego wyprowadzania Polski z Unii - napisali w liście otwartym do obywateli UE.

Członkowie stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej", które jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju regionu, wystosowali list otwarty do obywateli Unii Europejskiej. Odnoszą się w nim do zapowiadanego przez polski rząd weta wobec wieloletnich ram finansowych UE wraz z funduszem odbudowy w związku z nieakceptowanym rozporządzeniem dotyczącym mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

Treść listu udostępnił w piątek mediom rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Michał Piotrowski.

"Narastanie negatywnych emocji oraz podważanie zaufania do instytucji Unii Europejskiej to początek odwrotu od idei integracji europejskiej, którą popiera zdecydowana większość Polaków. Co więcej, może rozpoczynać proces stopniowego wyprowadzania Polski z Unii" - czytamy w liście.

Jego autorzy podkreślili, że przynależność do struktur unijnych przyczyniła się do rozwoju naszego kraju.

"Polacy zdają sobie sprawę z wielorakich korzyści dostępu do wspólnego rynku, swobody przemieszczania się, w tym podejmowania nauki i pracy za granicą, na równych zasadach z innymi obywatelami Unii Europejskiej. Obserwują rozwój swoich lokalnych społeczności, które korzystają z tysięcy kilometrów wodociągów, kanalizacji i dróg, wyremontowanych i unowocześnionych szpitali, szkół, boisk, ośrodków kultury, itd." - napisali.

Zdaniem członków stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej", postawienie weta wobec unijnego budżetu oznacza "zamrożenie" planowanych i realizowanych już inwestycji. Podkreślają oni, że dzięki podjętym działaniom w ramach UE, Polska otrzymała dużą pomoc na walkę z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

"Nowy unijny budżet, to kolejne znaczące środki dla Polski, choćby z samego Funduszu Odbudowy, przewidziano nawet 23 mld euro dotacji oraz 34,2 mld euro pożyczek na realizację projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do Krajowego Planu Odbudowy. Warto również podkreślić, że w nowej perspektywie budżetowej Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności" - zaznaczyli.

Samorządowcy zwrócili uwagę, że walka z pandemią to czas, który w szczególności wymaga od obywateli UE solidarności, a także skuteczności w podejmowanych działaniach. "Porozumienie w sprawie budżetu, o które postulujemy, to udowodnienie konstruktywnego zaangażowania naszego kraju w rozwiązywanie problemów wszystkich Europejczyków, o co z pełnym przekonaniem apelujemy"- dodali.

Pod listem podpisało się dziewiętnastu samorządowców, m.in. marszałek województwa pomorskiego, prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu, burmistrzowie Pucka, Lęborka, Pruszcza Gdańskiego, Ustki, Chojnic i Rumi, starostowie pomorskich powiatów i wójtowie gmin, a także przedstawiciele Europejskiego Centrum Solidarności i Agencji Rozwoju Pomorza.

Na przyszły tydzień (10-11 grudnia) zaplanowany jest szczyt Rady Europejskiej, podczas którego unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiedziały weto do projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

Wieloletni budżet UE na lata 2021-2027 i fundusz odbudowy tworzą pakiet warty 1,8 bln euro, związane z nim jest rozporządzenie dotyczące mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności