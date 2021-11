Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna: wsparcie dla centrum usług na rzecz branży offshore

Semco ETP Renewables we współpracy z Semco Maritime A/S otworzy centrum usług na rzecz branży offshore w Gdyni, przeznaczając na ten cel ponad 8 mln zł - podała we wtorek Monika Fabich z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która udzieliła wsparcia inwestorowi.

W ramach inwestycji w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni powstanie ponad 40 nowych miejsc pracy.

Semco ETP Renewables będzie świadczyć usługi specjalistyczne z branży offshore m.in. doradztwo techniczne, projektowanie techniczne obiektów energetycznych, głownie dla duńskiej spółki - Semco Maritime A/S.

"Oferta firmy koncentrować się będzie na usługach wprowadzających innowacyjne rozwiązania i technologie zwiększające efektywność i bezpieczeństwo, a także ograniczające zużycie energii w procesach logistycznych związanych z morską energetyką wiatrową. Realizacja projektu obejmuje swoim zakresem zatrudnienie nowych pracowników do świadczenia specjalistycznych usług" - wyjaśniła Fabich.

Spółka będzie poszukiwać m.in. inżynierów konstruktorów, inżynierów mechaników, inżynierów 3d, automatyków, inżynierów HV, planistów, specjalistów ds. zakupów i kontraktowania oraz inżynierów HVAC.

"Obecność Semco ETP Renewables w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii to szansa dla polskich przedsiębiorców. Dążymy do tego, aby morska energetyka wiatrowa była jednym z głównych filarów naszego systemu energetycznego, jednak, aby tak się stało musimy zapewnić krajowym przedsiębiorcom współpracę z międzynarodowymi korporacjami i uczestnictwo w łańcuchach dostaw" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Sztandera.

"Nasi specjaliści będą zaangażowani w procesy przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego, oraz innych podobnych projektach realizowanych przez Semco Maritime A/S na całym świecie" - podał, cytowany w komunikacie prasowym, prezes zarządu Semco ETP Renewables Michał Kurowski.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w tym roku już 50 decyzji o wsparciu dla firm.

"To dla spółki rekordowa, w skali roku liczba. Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych przekroczyła 1,3 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali powstanie 409 nowych miejsc pracy" - poinformowała Fabich.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Gdańsku jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, które odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych. PSSE działa w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. (PAPP)

autor: Robert Pietrzak

