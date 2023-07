Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w I półroczu 30 decyzji o wsparciu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w I półroczu br. 30 decyzji o wsparciu dla firm. PSSE znajduje się na pierwszym miejscu wśród stref ekonomicznych w kraju pod względem ilości wydanych decyzji – poinformowała we wtorek Monika Fabich z PSSE.

Monika Fabich podkreśliła w przesłanej PAP informacji, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna utrzymuje pozycję lidera wśród stref ekonomicznych.

"W pierwszym półroczu wydała 30 decyzji o wsparciu, a zadeklarowane nakłady inwestycyjne przedsiębiorców przekroczyły 480 mln zł. W ramach nowych projektów powstanie 178 nowych miejsc pracy" - wskazała.

"Do grona inwestorów Polskiej Strefy Inwestycji dołączyła między innymi firma D&H Engineering Poland sp. z o. o., należąca do międzynarodowej grupy D&H. Przedsiębiorstwo rozpoczęło inwestycję o wartości ponad 17 mln zł w rozbudowę fabryki zlokalizowanej w Gdańsku. Spółka specjalizuje się w obróbce metali na maszynach CNC i planuje powiększenie, wyposażenie oraz zmodernizowanie zakładu, wprowadzając kolejne innowacyjne i zautomatyzowane technologie oraz procesy obróbcze. Ta inicjatywa przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla inżynierów z obszaru automatyki i robotyki" - zaznacza Monika Fabich.

W komunikacie podano, że w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, od września 2018 do końca czerwca 2023 r., wydano 2 168 decyzji o wsparciu, na 104,7 mld zł deklarowanej wartości inwestycji oraz zadeklarowano utworzenie 44 118 nowych miejsc pracy.

"PSSE znajduje się na pierwszym miejscu wśród stref ekonomicznych w kraju pod względem ilości wydanych decyzji o wsparciu, natomiast w rankingu fDi Global Free Zones, sklasyfikowana została na drugim miejscu w Europie i siódmym na świecie" - informuje Monika Fabich.

W informacji wskazano, ze w czerwcu Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W tym samym miesiącu PSSE otrzymała także tytuł "Pracodawca Pomorza i Kujaw 2022" w kategorii Średni Przedsiębiorca za wysokie standardy ładu korporacyjnego i wpływ na rozwój edukacji poprzez uruchomienie w regionie Centrów Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP).

"CPRP to miejsca stanowiące wsparcie dla przemysłu 4.0, w których uczniowie mają możliwość zdobyć praktyczne umiejętności obsługi robotów przemysłowych i zapoznać się z nowoczesnymi technologiami. W placówkach realizowane są lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w czasie których uczestniczą oni w warsztatach z programowania robotów i samodzielnie nimi sterują. Projekt mający na celu kształcenie kadr dla przemysłu w wyspecjalizowanych ośrodkach, był jednym z pierwszych w Polsce" - tłumaczy Monika Fabich.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl