Pomorskie: 140 laptopów dla uczniów z gdańskich szkół

140 nowych laptopów o łącznej wartości 400 tys. zł. trafi za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku do najbardziej potrzebujących uczniów ze szkół podstawowych. Nowy sprzęt ma być wykorzystywany do nauki zdalnej.

Jak przekazała we wtorek Joanna Bieganowska z gdańskiego magistratu, władze miasta starają się zapewnić komputery uczniom i nauczycielom, aby umożliwić im kształcenie i prowadzenie zajęć w sieci.

Powiadomiła, że w ramach akcji realizowanej we współpracy z Urzędem Miejskim, firma Cordia przekazała dwóm gdańskim placówkom oświatowym 60 laptopów o łącznej wartości 200 tys. zł. Urządzenia otrzymało 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego, a także 35 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego.

Ponadto, 80 nowych laptopów wartych 200 tys. zł. udostępni również firma Intel Technology. Podarowany przez spółkę sprzęt trafi do 10 gdańskich podstawówek.

Laptopy po zakończeniu zdalnego kształcenia pozostaną w dyspozycji szkół, aby dalej mogły służyć nauczycielom i uczniom.

Bieganowska poinformowała, że Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku złożył do ministerstwa edukacji narodowej wniosek o dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zwróciła uwagę, że około 1200 uczniów w mieście wciąż nie ma dostępu do urządzeń potrzebnych do nauczania online. Zaapelowała w mediach społecznościowych do indywidualnych darczyńców, firm i instytucji o przekazywanie używanych lub nowych laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów, które mógłby posłużyć uczniom w tym wyjątkowym czasie.

Ze względu na epidemię przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach oświaty potrwa do 26 kwietnia. Przesunięte zostały też egzaminy ósmoklasisty i maturalny. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość.