Pomorskie: 400 tys. zł dla pomorskich gmin w ramach programu "Aktywne Sołectwa Pomorskie"

Budowę siłowni zewnętrznej w Podjazdach, placu zabaw w Borucinie, wiaty przy OSP w Hopowie czy placu rekreacyjnego w Bączu wesprą środki samorządu pomorskiego rozdzielone w 3. edycji programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie". W tym roku dofinansowanie otrzyma 40 projektów na kwotę 400 tys. zł.

O przyznaniu dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie" poinformował we wtorek Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP).

"Wielu sołtysów z Pomorza ma pomysły na to, by zmieniać przestrzeń w swoich miejscowościach. Chcą nie tylko poprawiać ich wygląd, dbać o ład przestrzenny i podnosić atrakcyjność, ale też tworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom" - powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, cytowany w komunikacie prasowym przesłanym PAP we wtorek.

Marszałek podkreślił, że ideą projektu "Aktywne Sołectwo Pomorskie" jest przede wszystkim wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

W komunikacie podano, że pomoc finansowa samorządu województwa pomorskiego dla mieszkańców wsi obejmuje małe projekty inwestycyjne. W ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie" gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać po 10 tys. zł. Środki można przeznaczyć m.in. na remont świetlicy wiejskiej, budowę placu sportowego, boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców.

W trzeciej edycji przedsięwzięcia złożonych zostało 81 wniosków. Propozycje zweryfikował zespół powołany przez marszałka województwa pomorskiego.

"Decyzja nie była łatwa, bo wszystkie projekty zasługiwały na wyróżnienie. Ostatecznie zespół oceniający postanowił przyznać rekomendacje dla dofinansowania 40 z nich" - wyjaśnił zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP Krzysztof Pałkowski, cytowany w komunikacie prasowym.

Wszystkie zakwalifikowane projekty otrzymały maksymalną wysokość dotacji tj. 10 tys. zł. Łącznie pomorskie sołectwa otrzymają 400 tys. zł.

Pierwsze umowy na dofinansowanie inwestycji, których celem jest integracja lokalnych społeczności, zostały podpisane w poniedziałek 15 czerwca przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz przedstawicieli czterech gmin z powiatu kartuskiego.

Pałkowski poinformował, że dzięki wsparciu samorządu województwa w sołectwach powiatu kartuskiego powstanie plac integracyjno-rekreacyjny w Bączu (gm. Kartuzy) oraz plac zabaw w Borucinie (gm. Stężyca). Z kolei w Hopowie (gm. Somonino) wybudowana zostanie altanka przy OSP, a w Podjazdach (gm. Sulęczyno) siłownia zewnętrzna.

"W poniedziałek podpisaliśmy pierwsze cztery umowy. A to dopiero początek. Mam też nadzieję, że wszystkie projekty uda się szybko przeprowadzić i jeszcze w tym roku spotkamy się w nowych miejscach integracji w pomorskich wsiach" - dodał Pałkowski.

Kolejne umowy z samorządami mają zostać podpisane jeszcze w tym tygodniu.